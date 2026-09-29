Olay, saat 16.30 sıralarında Baykoca Mahallesi Defne Sokak’ta bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanda bulunan 12 yaşındaki İlyas Y., merdiven korumalıkları üzerinden kayarken bir anlık dikkatsizlik sonucu 3. kattaki merdiven boşluğuna düştü.
Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşme sonucu yaralanan çocuğun yardımına çevrede bulunanlar koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere inceleme başlattı.
Merdiven korkuluklarından kayıyordu: 12 yaşındaki çocuk boşluğa düştü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 8 katlı apartmanın merdiven korkulukları üzerinden kayan 12 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Baykoca Mahallesi Defne Sokak’ta bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanda bulunan 12 yaşındaki İlyas Y., merdiven korumalıkları üzerinden kayarken bir anlık dikkatsizlik sonucu 3. kattaki merdiven boşluğuna düştü.