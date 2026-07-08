Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yer alan Mercan Vadisi, havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel bir dönüşüme sahne oluyor. Bölgede kış aylarından kalan ve göl yüzeylerini kaplayan yoğun buz tabakası, sıcaklıkların artmasıyla birlikte yavaş yavaş erimeye başladı.

Yüksek rakımı ve el değmemiş doğasıyla bilinen Mercan Vadisi'ndeki buzul göller, buzların çözülme sürecinde adeta görsel bir şölene dönüştü. Doğanın uyanışını gözler önüne seren ve belgesel karelerini aratmayan bu eşsiz manzaralar, Akın Gedik tarafından dron kamerasıyla havadan kaydedildi.

Bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren bu görüntüler, Mercan Vadisi ile buzul göllerinin her mevsim barındırdığı estetik değeri ve çekiciliği bir kez daha kanıtladı.