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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunun son karşılaşması beklentilerin altında bir mücadeleye sahne oldu.

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanan İsviçre-Kolombiya karşılaşmasında 120 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. İki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği karşılaşmada çeyrek final biletini alan taraf penaltı atışları sonunda İsviçre oldu.

İKİ KALECİ DE DEVLEŞTİ

Karşılaşmanın ilk yarısında topa daha fazla sahip olan taraf zaman zaman Kolombiya olurken ilk ciddi fırsat 21. dakikada Puerta'nın uzak mesafeden çektiği sert şutta geldi. İsviçre kalecisi Gregor Kobel başarılı kurtarışıyla gole izin vermedi.

İlk yarının son bölümünde ise İsviçre baskısını artırdı. Rieder ve Ndoye'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşlarda Kolombiya kalecisi Kevin Mier Vargas kritik kurtarışlara imza atarak devreye 0-0'lık eşitlikle girilmesini sağladı.

İkinci yarıda da iki takım kontrollü oyun anlayışını sürdürürken Rieder'in kullandığı serbest vuruş az farkla auta çıktı. Luis Diaz ve Suarez ile gol arayan Kolombiya, Kobel'i geçemedi. Maçın son anlarında ise Ndoye'nin çaprazdan yaptığı vuruş hedefi bulmayınca mücadele uzatmalara taşındı.

KOLOMBİYA UZATMALARDA ÖNEMLİ FIRSATLAR KAÇIRDI

Uzatma bölümünde tempo yükseldi. Kolombiya, 99. dakikada Lucumi'nin kafa vuruşunda direğe takıldı. 101. dakikada Campaz'ın uzak köşeye gönderdiği şutu Kobel son anda kornere çelerek takımını oyunda tuttu.

115. dakikada ise maçın en net fırsatı kaçtı. İsviçre savunmasının büyük hatasında topu kapan Campaz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta göndererek takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi. Kalan dakikalarda da gol çıkmayınca çeyrek finalisti seri penaltı atışları belirledi.

PENALTILARDA İSVİÇRE HATA AFFETMEDİ

120 dakikada gol sesi çıkmayınca mücadelede çeyrek finale yükselecek takımı penaltı atışları belirledi. Seriye Kolombiya adına Juan Fernando Quintero'nun golüyle başlanırken, İsviçre'de Granit Xhaka da hata yapmadı.

İkinci tur atışlarında Kolombiya büyük bir fırsatı değerlendiremedi. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez'in kullandığı penaltı üst direkten auta giderken, İsviçre adına Zeki Amdouni fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.

Üçüncü penaltılarda Kolombiya'da Campaz golü bulurken, İsviçre'de Manuel Akanji topu üstten auta göndererek seriyi yeniden dengeledi.

Ancak dördüncü atışlarda İsviçre avantajı yeniden ele geçirdi. Jhon Hernandez'in penaltısını Gregor Kobel kurtarırken, Cedric Itten ağları bularak İsviçre'yi bir kez daha öne taşıdı.

Beşinci penaltıda Luis Diaz Kolombiya adına umutları canlı tutsa da son sözü Ruben Vargas söyledi.

İSVİÇRE ARJANTİN'İN RAKİBİ OLDU

İsviçreli futbolcu penaltıyı gole çevirerek çeyrek final biletini kazandırdı. İsviçre, Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in rakibi oldu.