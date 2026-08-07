Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Menderes Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında salı günü gözaltına alınan Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

Hâkim karşısına çıkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanırken 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

MENDERES BELEDİYESİ'NE OPERASYON

4 Ağustos Salı günü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Menderes Belediyesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de MİT ve emniyetin birlikte yürüttüğü operasyonla evinde gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinden sonra Çiçek ile beraberindeki 15 kişi adliyeye sevk edildi.

Hâkim karşısına çıkan Çiçek ile beraberindeki 9 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken diğer 5 isme ise adli kontrol uygulandı.