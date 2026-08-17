Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor?

Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor?

ALF Araştırma & Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen Temmuz 2026 Seçmen Eğilimleri Araştırması, kamuoyunun muhalefet partilerine yönelik bakış açısını ve iktidar değişiminin önündeki temel engelleri gözler önüne serdi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 1

Türkiye genelinde 1885 katılımcı ile yapılan araştırmada seçmenlere yöneltilen "Sizce muhalefetin bu zamana kadar iktidar olmasının önündeki en büyük engel nedir?" açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar, seçmenin muhalefete yönelik eleştirilerini ve algısını net bir şekilde ortaya koydu.

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 2

ALF Araştırma'nın sonuçları şöyle:

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 3

Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi etkisi %26,4

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 4

Doğru Cumhurbaşkanı adayı çıkaramaması %17,3

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 5

Muhalefet parti liderlerinin yeterince güçlü olmaması %13

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 6

Muhalefetin seçimde yeterince güven oluşturamaması %10,2

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 7

Muhalefet partilerinin ideolojik farklılıkları %8,3

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 8

Vaatlerinin seçmeni yeterince ikna etmemesi %6,6

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 9

Kararsız seçmenin muhalefete yönelmemesi %4,2

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 10

Diğer %4,4 Fikrim yok / Kararsızım%9,6

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 11

1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyasi Ağırlığı (%26,4)
Seçmenlerin dörtte birinden fazlası, iktidar değişiminin önündeki en büyük engel olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi etkisini görüyor. Bu durum, iktidarın lider merkezli gücünü koruduğunu ve seçmen gözünde halen en belirleyici faktör olduğunu gösteriyor.

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 12

2. Aday Belirleme ve Liderlik Problemi (%30,3)
"Doğru Cumhurbaşkanı adayı çıkaramaması" (%17,3) ve "Muhalefet parti liderlerinin yeterince güçlü olmaması" (%13,0) seçenekleri toplandığında, seçmenin %30,3'lük kesimi sorunun doğrudan muhalefetin liderlik kadrosunda ve aday tercihlerinde olduğunu düşünüyor. Seçmen, iktidar alternatifi oluşturacak güçlü ve kapsayıcı bir lider figürü arayışında.

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 13

3. Güven Eksikliği ve İdeolojik Parçalanmışlık (%25,1)
Güven ve Vaatler (%16,8): Muhalefetin güven oluşturamaması (%10,2) ve vaatlerinin seçmeni ikna etmede yetersiz kalması (%6,6), muhalefetin söylem düzeyinde seçmende karşılık bulmakta zorlandığına işaret ediyor.

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Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor? - Resim: 14

İdeolojik Farklılıklar (%8,3): Muhalefet blokundaki parçalı yapı ve ideolojik uyumsuzluklar da iktidar yürüyüşünü yavaşlatan unsurlar arasında sayılıyor.

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