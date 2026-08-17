Son anket sonuçlarında ortaya çıktı: Muhalefet neden iktidar olamıyor?

Türkiye genelinde 1885 katılımcı ile yapılan araştırmada seçmenlere yöneltilen "Sizce muhalefetin bu zamana kadar iktidar olmasının önündeki en büyük engel nedir?" açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar, seçmenin muhalefete yönelik eleştirilerini ve algısını net bir şekilde ortaya koydu.