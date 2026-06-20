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ABD Başkanı Trump ile İtalya Başbakanı Meloni arasındaki fotoğraf tartışması devam ediyor. Trump Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında görüştüğü Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

Meloni ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." karşılığını vermişti.

TRUMP: MELONİ YENİDEN ARKADAŞ OLMAK İSTİYOR

Trump, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımda Meloni’nin kendisi ile yeniden ‘arkadaş’ olmak istediğini iddia etti. Trump, Meloni'nin İtalya'da popülerlik seviyesinin düşük olduğunu savunarak "Bunun nedeni de muhtemelen İran'ın nükleer silah edinmesini veya geliştirmesini engelleme konusunda, İtalya'yı gerçekten seven ve koruyan bir ülke olan ABD'yi reddetmiş olmasıdır (Bu konuda NATO da aynısını yaptı)” dedi.

Trump, ABD'nin İtalya'ya her yıl milyarlarca dolar yatırım yapmasına rağmen Meloni'nin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'nın iniş pistleri ve havalimanlarını kullanmasına izin vermediğini belirterek, "Şimdi, ABD İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler almayayım!" ifadelerini kullandı.

İTALYAN BASINI: TRUMP TAM BİR APTAL

Öte yandan İtalyan basınında Trump ile ilgili şok konuşulacak ifadeler yer aldı. Ülkede sağ çizgideki Libero gazetesi sert bir manşet kullandı. Gazetenin manşetindeki İtalyanca ifade, Türkçeye “Trump tam bir aptal” ya da bağlama göre daha ağır bir karşılıkla çevrilebiliyor. Gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Alessandro Sallusti, kaleme aldığı yazıda Trump’ı ağır ifadelerle eleştirdi.

Sallusti, Trump’ın açıklamalarının İtalya ile ABD arasında son dönemde yeniden iyileşen ilişkilere zarar verdiğini savundu. Meloni’nin Trump’tan fotoğraf istemek için yalvardığı iddiasını gerçek dışı bulan Sallusti, “Meloni sarhoş olsa bile Trump’tan selfie için yalvarmazdı” ifadelerini kullandı.

Sallusti, Trump’ın bu iddiayı neden ortaya attığı sorusuna ise yazısında, gazetenin manşetinde kullanılan ağır ifadenin anlamına gönderme yaparak yanıt verdi.

Libero’nun çıkışı, Meloni’ye yakın sağ muhafazakâr çevrelerde de Trump’ın sözlerine yönelik rahatsızlığın büyüdüğünü gösterdi.