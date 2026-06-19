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ABD Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında kurduğu "Meloni, onunla fotoğraf çekilmem için bana yalvardı, onun adına kötü hissettim. Muhtemelen onunla konuştuğum için şükrediyordur." sözlerine Meloni'den yanıt geldi.

'ASLA YALVARMAYIZ'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Donald Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi. Meloni yaptığı açıklamada "Bazı şeyler anında bir yanıt verilmesini gerektirir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurmadır. Açıkçası dehşete düştüm. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müttefiklerine neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum; sonuçta bu ilk kez yaşanmıyor. Sadece şunu söyleyebilirim: Batı'nın düşmanlarına, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına ve kendisinin çok daha uzlaşmacı davrandığı liderlere karşı aynı kararlılığı göstermemesi üzücü. Ama bir şeyi hatırlamalı: İtalya ve ben asla yalvarmayız" dedi.

ABD ZİYARETLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise "Trump'ın Başbakanımız Meloni hakkında söylediği ciddi ve rahatsız edici sözler nedeniyle ABD'ye yapacağım 21-22 Haziran ziyaretlerini iptal ediyorum" demişti.