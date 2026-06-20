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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump’ın Beyaz Saray’da ayrı yatak odaları kullandığı ve dekorasyon konusunda sık sık tartıştığı bildirildi.

New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan tarafından kaleme alınan Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump (Rejim Değişikliği: Donald Trump'ın Emperyal Başkanlığının İç Yüzü) adlı kitapta, Trumpların başkanlık konutundaki özel yaşamı ve dekorasyon tercihleriyle ilgili dikkat çekici ayrıntılara yer verildi.

Kitaba göre Melania Trump, Beyaz Saray’ın geleneksel ana yatak odasını kullanırken, Donald Trump ise bitişikteki başka bir odayı kendisine özel yaşam alanı olarak düzenledi.

Yazarlar, bu düzenlemenin geçmişte John F. Kennedy ve eşi Jacqueline Kennedy Onassis tarafından da uygulandığını belirtti.

Kitapta, Trump’ın 2025 yılında Beyaz Saray’a dönüşünün ardından özel yaşam alanında kapsamlı değişiklikler yaptığı öne sürülüyor. İddiaya göre başkan, koridor ve ortak alanlardaki bazı dekoratif eşyaları kendi odasına taşıdı ve yerleşimi sık sık değiştirdi.

ODASI CİPS PAKETLERİYLE DOLU

Çift arasında bazı Beyaz Saray projeleri konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı da öne sürülüyor. Melania Trump’ın özellikle daha önce yeniden düzenlediği Gül Bahçesi ve planlanan yeni balo salonu projesiyle ilgili çekincelerini dile getirdiği belirtiliyor.

Kitapta ayrıca Trump’ın gece atıştırma alışkanlıklarına ve kişisel tercihlerine de değiniliyor.

Buna göre başkanın odasında sık sık cips paketleri, dondurma kutuları ve kahve ambalajları bulunduğu, hatta bazı durumlarda Beyaz Saray’a ait gümüş çatal ve kaşıkların yanlışlıkla çöpe atıldığı ifade edildi.