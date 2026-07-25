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2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas ve Gizem Örge, Brezilya karşılaşması öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAK ÇOK İYİ OYNAMALIYIZ'

Finalde Brezilya ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren Melissa Vargas, rakiplerinin gücüne dikkat çekerek, "Biz her seferinde şampiyon olmak istiyoruz. Brezilya kolay bir takım değil ve çok iyi voleybol oynuyor. Şampiyon olmak istiyorsak onlara karşı çok iyi oynamamız gerekiyor." dedi.

'KUPAYI YENİDEN EVİMİZE GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

Milli libero Gizem Örge ise takımın moral ve motivasyonunun üst seviyede olduğunu belirterek, "Tarihin tekerrür ettiği bir sene olacak inşallah. Gerçekten çok iyi hissediyoruz. Takım olarak enerjimiz çok yerinde. Çok güzel bir yarı final maçı oldu ve son bir maç kaldı. Kupayı tekrar evimize götürebilmek için her şeyimizi sahaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

'KOLAY RAKİP DİYE BİR ŞEY YOK'

Final etabındaki rekabetin zorluk derecesine vurgu yapan Gizem Örge, "Sürprizlerle dolu bir final etabı oldu. Zaten yarı final etabına geldikten sonra kolay rakip diye bir şey yoktu. Brezilya da çok güçlü, çok iyi bir takım. Bugün biraz dinlenip sonra Brezilya'ya ne yapmamız gerektiğine odaklanıp kupayı almak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI KANITLADIK'

Türk voleybolunun istikrarlı yükselişine de değinen Gizem Örge, "Bence sürdürülebilir başarımız var. Her zaman biz bu platformdayız, her zaman finallerdeyiz ve bence olmaya da devam edeceğiz. Türk voleybolu kadınıyla erkeğiyle günden güne hep daha iyiye gidiyor." sözleriyle milli takımın uzun yıllardır yakaladığı başarı grafiğine dikkat çekti.