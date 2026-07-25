A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) finale yükseldi.

TARİHİMİZDEKİ ÜÇÜNCÜ MİLLETLER LİGİ FİNALİ OLACAK

Yarı finalde ev sahibi Çin’i 3-0 yenen Filenin Sultanları finalde Brezilya’nın rakibi oldu.

Daha önce 2018 ve 2023'te de Milletler Ligi finaline yükselen Milliler, organizasyon tarihimizdeki üçüncü final maçına çıkacak.

TÜRKİYE 3-0 ÇİN SET SONUÇLARI

1. SET SONUCU | Türkiye 25-21 Çin

2. SET SONUCU | Türkiye 25-15 Çin

3. SET SONUCU | Türkiye 25-20 Çin

TÜRKİYE-BREZİLYA MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN ?

Filenin Sultanları Millet Ligi finalinde Brezilya ile 26 Temmuz Pazar günü (yarın) TSİ 14:30’da karşı karşıya gelecek.

SANTRELLI: 'HARİKA BİR FİNAL OLACAK'

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli Çin zaferi sonrası final maçı için şunları söyledi:

Brezilya her zaman orada. Her turnuvada, her sezonda zirvede olmayı başarıyorlar. Bir ya da iki önemli oyuncuları sakat olsa bile yine de en üst seviyede mücadele ediyorlar. Son 20-30 yıldır, voleybol izlemeye başladığımdan beri oluşturdukları bu kazanma kültürü ve zihniyet gerçekten inanılmaz.

Bence harika bir final olacak. İki takım da bu turnuvada zaman zaman zorlandı, sıkıntılar yaşadı ama ikimiz de çok iyi bir VNL geçirdik ve bu finale çıkmayı hak ettik"