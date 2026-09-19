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Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği derbinin ardından Melih Kabasakal ve Stefan Savic açıklamalarda bulundu. İlk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Melih, "Trabzonspor olmak üzere hayallerimi yaşıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı Papara Park'ta 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da Melih Kabasakal ve Stefan Savic karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bordo-mavililerin yeniden iddiasını ortaya koyması gerektiğini belirten Melih Kabasakal, Galatasaray karşısında takım olarak gösterdikleri mücadeleye dikkat çekti. A Milli Takım aday kadrosuna çağrılmasına da değinen 29 yaşındaki futbolcu, yıllardır kurduğu bir hayalin gerçekleştiğini söyledi.

'TEKRAR İDDİALI OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK ZORUNDAYDIK'

Melih Kabasakal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Lige çok da iyi başlayamamıştık ama bugün kazanıp tekrar birlikte iddialı olduğumuzu göstermek zorundaydık. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İyi bütünleştik ve çok iyi top oynayarak maçı kazandık. Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Hepsini tebrik ediyorum."

'TRABZONSPOR İÇİN ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM'

"Bir dakikaysa bir dakika, 90 dakikaysa 90 dakika Trabzonspor için elimden ne geliyorsa yapacağım için söz vermiştim. Onu da gerçekleştirmeye çalışıyorum."

'HAYALLERİMİ YAŞIYORUM'

"Senelerdir hayalimdi. Bu sene Trabzonspor olmak üzere 'hayallerimi yaşıyorum' diyebilirim. Çok mutlu ve gururluyum. İnşallah milli takımda da Trabzonspor'u çok iyi temsil etmek istiyorum. Montella hocama ve ekibine çok teşekkür ederim."