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Kaynak: AA

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki bazı kritik noktalar ile Yenbu bölgesindeki Saudi Aramco tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, 15 Eylül’de Mekke çevresinde engellenen İHA saldırısıyla bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Arap Koalisyonuna kontrolünde bulunan Hamis Muşayt ve Taif hava üsleri üzerinden şimdiye kadar Yemen'e 732 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Seri, bu saldırılarıb suçlusunun Suudi Arabistan olduğunu iddia etti.

Seri, misilleme olarak Riyad ve Yenbu’daki hedeflere karşılık verdiklerini belirtti. Saldırıda İHA ve balistik füze kullanıldığını açıkladı.

Saldırıların ardından bazı bölgelerde yangın çıktığını duyuran Seri, Suudi Arabistan’da sivillere ait noktaların hedef alınmadığını söyledi. Görgü tanıkları, bugün öğle saatlerinde Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınındaki bölgede yangın çıktığını ve bölgeden dumanların yükseldiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan öncelikle Husilerin açıklamalarına ilişkin resmi bir değerlendirme yapmazken, Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki daha sonra Riyad’a yönelik balistik füze saldırısının hava savunma sistemlerince hedefe ulaşmadan imha edildiğini açıkladı.

El-Maliki, “terörist” olarak nitelediği Husilerin Riyad’da sivilleri hedef aldığını, bunun yanı sıra Taif, Bais, Farasan ve Yenbu’da siviller ile sivil altyapıyı hedef almaya yönelik girişimlerinin de engellendiğini bildirdi. Koalisyon Komutanlığı ise saldırılara karşı uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını koruduğunu belirtti.

Öte yandan Yemen Dışişleri Bakanı Afrah ez-Zube, ülkesinin İran ile yaşanan gerilimde bir müzakere aracı veya hesaplaşma alanı olmadığını ifade etti. Zube, Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki ilişkilerin köklü olduğunu belirterek devlet kurumlarının yeniden güçlendirilmesinin ülkenin ve deniz yollarının güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya verdiği röportajda Zube, "Yemen devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi, ülkenin ve deniz yollarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için temel teşkil eder. Hükümet son gelişmelerin yansımalarıyla sorumluluk ve kararlılık içinde mücadele ediyor." dedi.

Zube, "devletin yaşananların zorluğunu, vatandaşların çektiği sıkıntıları küçümsemediğini, sorumluluğunun eksiklikleri gidermek, kurumların kenetlenmesini güçlendirmek, sivilleri korumak ve zarar görenlere destek olmak olduğunu" ifade etti.

Zube ayrıca Kızıldeniz ve Babülmendep’te deniz ulaşımının güvenliğine dikkat çekerek, silahlı grupların bölgedeki deniz trafiği üzerinde kendi koşullarını dayatmasının kabul edilemeyeceğini savundu. Yemenli Bakan, kalıcı istikrar için Yemen devletinin kıyıları, limanları ve adaları üzerindeki yetkisini kullanabilmesi gerektiğini belirtti.