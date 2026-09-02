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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 4 Eylül Cuma günü ifade vermeye çağrılmıştı.

Avrupa'daki mal varlığına ilişkin iddiaların ardından hakkında soruşturma açılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, mal varlığına yönelik iddiaları gündeme taşıyan gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

İddiaları kabul etmeyen Gökçek, "Hukuka ve adalete olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

İDDİALARI REDDETTİ

Gökçek, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Son günlerde Murat Ağırel tarafından şahsıma atfedilen ve kamuoyunda tartışmalara yol açan, adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialar hakkında İKİNCİ KEZ bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen asılsızdır. Adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz olduğuna dair dile getirilen beyanlar tapu kaydına dayanmamaktadır. Bu tür iddialar, şahsımı ve ailemi hedef alarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabası taşımaktadır.

Tüm mal varlığım ve taşınmazlarım E-DEVLET kayıtlarında şeffaf bir şekilde yer almaktadır.

E-DEVLET kayıtlarına girildiğinde bu tür bir durumun mevcut olmadığı açıkça görülecektir.

Hukuka ve adalete olan inancımız tamdır. Bu tür asılsız ve iftira niteliğindeki iddiaları ortaya atanlar hakkında, şahsiyet haklarımızın korunması amacıyla Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında cezalandırılması için MURAT AĞIREL HAKKINDA RESMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR…

BİLGİLERİNİZE…"