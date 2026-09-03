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2022 yılında kiralık olarak Galatasaray ile anlaşan, 2023 yılında ise sarı kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

Yıldız futbolcunun menajerinden Icardi'nin geleceği hakkında açıklama geldi.

Icardi'nin geleceği merak konusuyken Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında ortaya atılan Icardi-Juventus iddiaları hakkında konuşan Pino 'Ocak ayına Icardi'yi Juventus'ta görme ihtimali var mıydı?' sorusuna 'Kesinlike evet! Ottolini ve Comolli ile bir görüşme gerçekleştirdik' yanıtını verdi.

Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Pino 'Mauro için para öncelik değil. İyi bir proje arıyor. 2-3 yıl kalabilecek bir proje.' dedi. Lazio iddialarına da yanıt veren 'Fırsat oldu. Fabiani çok nazikti ancak karşılıklı olarak 'biraz bekleyelim' dedik ve şimdilik bekleme aşamasındayız' ifadelerini kullandı.