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Gazeteci Naz Yavuzarslan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski zabıta amirinin Melih Gökçek hakkındaki iddialarını paylaştı.

Yavuzarslan'ın "Umarım bu vatandaşın başına bir şey gelmez…" dediği ilgili paylaşımında Melih Gökçek döneminde 5 sene çalıştığını söyleyen eski zabıta amiri şunları söylüyor:

'ELİMDE ÇOK DOSYALAR VAR'

"Eski zabıta onun döneminde 5 sene çalıştım. Beni her yere sürdü. Kanıtı da var. Sincan'da Cimşit diye bir mezarlık var. Oraya sürdü. Neden hırsızlığa karşı çıktığımız için... Melih Gökçek'in elinde Tayyip Erdoğan hakkında dosya olmasa onun oğlu milletvekili de olamazdı. Buna bire bir şahidim elimde çok dosyalar var. Kendi partisinin başkanı ne dedi? 'Ankara'yı parsel parsel sattı' dedi. Osman Gökçek kimin okulunda okudu? FETÖ'nün okulunda okudu. O televizyonun sahibi nasıl oldu? Onu anlatsınlar. Ondan sonra Ankara halkının karşısına çıkıp da oy istesinler.

'OSMAN GÖKÇEK BU KADAR PARAYI NASIL KAZANDI?'

Beyaz Tv'nin sahibi kim? Nasıl aldı? Ben 43 yıl bu devlete hizmet vermişim. Onun oğlu da 43 yaşında... Askerliğimi Yunan sınırında yaptım. Bu devlete bu kadar hizmet verdim. Ben emekli olduğumda 3 sene önce aldığım para ile bir arabanın dört tekerinden birini alamıyordum. Osman Gökçek Çankaya'da o zamanın parasıyla 2,5 milyon dolarlık villada oturuyor. Nasıl oturuyor? Nasıl kazandı? Nereden geldiği belli olmayan servetin üstüne konacak. Ondan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Bu millet bu adama oy verirse yazıklar olsun. Devlet Dilan Polat'ın peşinde gezeceğine bunların peşinde gezsin. Oğlunun spor kulübü var nereden kazandı bu parayı? Ben biliyorum nereden kazandıklarını araştırsınlar."

Mansur Yavaş; temiz, dürüst, ahlaklı... Bir tane yanlışı çıktı mı? Çıkmadı. Hükümetin tüm engellemelerine rağmen... Eli kolu bağlandı ama bir sürü hizmet verdi. Rüşvet yok, yolsuzluk yok tertemiz her şey.... "