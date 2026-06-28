Ankara, önümüzdeki hafta ağırlayacağı dünya liderleri için adeta baştan aşağı makyajlanıyor. Havalimanı bağlantı yolları yenilendi, peyzaj çalışmaları yapıldı ve binlerce yeni ağaç dikildi. Ancak milyarlarca lira harcanan bu hazırlıkların dikkat çeken bir başka boyutu daha var. Şehrin görünmesi istenmeyen yüzünün dev branda ve reklam panolarıyla örtülmesi oldu.

LİDERLER GÖRMESİN DİYE ÖZEL ÖNLEM

Zirve konvoylarının geçiş yapacağı güzergahlar üzerinde yer alan gecekondu mahalleleri, yıkık dökük binalar ve bakımsız alanlar tek tek panolarla çevreleniyor. Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; bu makyajlama çalışmasının en çarpıcı noktası ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yakınında bulunan Ankapark oldu.

TRUMP VE DİĞER LİDERLERE "DİNAZOR" SANSÜRÜ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Dünyada eşi benzeri olmayacak, yılda 10 milyon turist getirecek" diyerek inşa ettirdiği ancak bugün bir hurda yığınına dönüşen tema park, liderlerin gözünden uzak tutulmaya çalışılıyor. Aralarında ABD Başkanı Trump'ın da bulunduğu liderlerin, milyarlarca liralık bu enkazı görmemesi için Ankapark'ın çevresine dev ahşap panolar yerleştiriliyor.

801 MİLYON DOLARLIK ÇÖPLÜĞÜN FATURASI

Başkentin göbeğinde devasa bir israf anıtı olarak duran Ankapark için harcanan kamu kaynaklarının bazı kalemleri ise şu şekilde:

Teleferik sistemi: 50 milyon dolar

Jet ski: 33,3 milyon dolar

Müzikli fıskiye: 14,8 milyon dolar

Giriş kapısı: 14,5 milyon dolar

Otorobot gösteri binası: 6,2 milyon dolar

Dinozor heykelleri: 4,7 milyon dolar

Plastik çiçekler: 1,8 milyon dolar

Nuh’un Gemisi: 698 bin dolar

Kedi temalı havuz: 697,5 bin dolar