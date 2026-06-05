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Meksika'nın orta kesiminde yer alan Puebla eyaletine bağlı Tepeaca kasabasında, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerlerinin yer aldığı bir depoda şiddetli bir patlama yaşandı.

4 LPG TANKERİ HAVAYA UÇTU

Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta tarafından yapılan resmi açıklamada, depoda bulunan 4 LPG tankerinin infilak ettiği belirtildi. Patlamanın çıkış nedenini belirlemek üzere başlatılan incelemelerin devam ettiğini aktaran Armenta, olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, yaralanan 3 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

ORDU VE DONANMA SEVK EDİLDİ

Puebla Sivil Savunma Koordinatörü Albay Bernabe Lopez, olayın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin yönlendirildiğini açıkladı. Müdahale çalışmalarına yerel ekiplerin yanı sıra eyalet itfaiyesi ve emniyet güçleri, Meksika ordusu ve donanmasına bağlı askeri birlikler, başsavcılık yetkilileri katıldı.

ÇEVREDEKİ EVLER HASAR GÖRDÜ, OKULLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, depodaki patlamanın ardından gökyüzünü yoğun alev ve duman bulutunun kapladığı anlar yer aldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda ciddi hasar oluştu.

Patlama riskine karşı bölgeye yakın konumdaki bir hastane ile okullar hızla tahliye edildi. Yerel basının paylaştığı bilgilere göre, tahliye edilen mahalle sakinleriyle birlikte 2 binden fazla kişi güvenli bölgelere transfer edildi.