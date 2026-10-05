Kaynak: İHA

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Mekke Savunma İttifakı’nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından ortak açıklama yayınlandı. Söz konusu toplantının olağanüstü olarak gerçekleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Mekke Savunma İttifakı’nın kurumsal gelişiminin bir parçası olarak Komite, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nden emekli Korgeneral Nauman Mahmood’u üç yıllığına genel sekreter olarak atamaya karar vermiştir" denildi.

Suudi Arabistan’a yönelik devam eden Husi saldırılarına değinilen açıklamada, "Taraflar, Mekke ve Medine’nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan’daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamış, Suudi Arabistan’ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir" denildi.

Komite’nin toplantı öncesinde yapılan siyasi ve askeri istişarelerin sonucunu değerlendirerek kendisine sunulan önerileri onayladığı aktarılan açıklamada, "Mekke Savunma İttifakı’nın kollektif savunmaya ve tehditlerle birlik içinde mücadeleye yönelik güçlü taahhüdü yansıttığı teyit edilmiştir" denildi.



"KOMİTE, KOLLEKTİF SAVUNMA TAAHHÜTLERİNİN UYGULANMASINA İVEDİLİKLE GEÇMEYİ KARARLAŞTIRMIŞTIR"

Açıklamada, "Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan’a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kollektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır" ifadeleri kullanıldı.



"Taraflar, her bir tarafın güvenliğinin üç ülkenin kollektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yinelemişlerdir"

Açıklamada, "Taraflar, her bir tarafın güvenliğinin üç ülkenin kollektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yinelemişlerdir. Bu çerçevede ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratik tedbirlere dönüştürülmesinin, kollektif savunmaya olan bağlılığın güvenilirliğini yansıttığı, caydırıcılığın etkinliğini güçlendirdiği ve üç ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüklerinin anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılığı ortaya koyduğu teyit edilmiştir" denildi.