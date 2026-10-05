Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı’nı Gençliğin Üretim Çağı Programı kapsamında yapılacakları açıkladı. İlk 8 ayda 630 bin gence ulaşılan projede, 2026 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenci ve gencin istihdam edilmesi planlanıyor.
Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İŞKUR öğrenci ve işsiz gençlere 19 bin lira maaş geliyor. İşte ayrıntılar...Baran Yalçın
EV GENÇLERİNE GÜNLÜK 1.375 TL
Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan ev gençleri, kamu kurumlarındaki haftada üç günlük çalışmalar karşılığında günlük 1.375 TL harçlık alabiliyor.
ÜNİVERSİTELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA
Dersleri aksatmadan haftada üç gün çalışabilen üniversite öğrencilerine aylık 6.875 TL ile 19.250 TL arasında net gelir desteği sağlanacak.
Üniversiteliler İçin İŞKUR Gençlik Programı: Ders programına uyumlu yarı zamanlı çalışma modeliyle öğrencilere 19.250 TL'ye varan destek sunulacak.
Özel sektörde ilk kez işe girecek gençlerin ilk 6 aylık maaşı ve sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.
Devreye girecek programla kamu ve özel sektör staj süreçleri kolaylaştırılırken, kariyer fuarlarıyla gençlerin önünün açılması planlanıyor.
Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerine birebir koçluk ve İŞKUR danışmanlığı sağlanacak.
Ev gençlerinin kamu yararına çalışma sistemine entegre edilmesiyle günlük 1.375 TL harçlık ödenecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Milyonlarca genci yakından ilgilendiren GÜÇ projesine başvuru yapmak ve detayları incelemek için İŞKUR'un resmi internet portalı (İŞKUR e-Şube) veya Alo 170 hattı üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.
Programlar hakkında güncel kontenjan bilgileri ve iş birliği protokolleri İŞKUR üzerinden duyuruluyor.