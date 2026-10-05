Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı’nı Gençliğin Üretim Çağı Programı kapsamında yapılacakları açıkladı. İlk 8 ayda 630 bin gence ulaşılan projede, 2026 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenci ve gencin istihdam edilmesi planlanıyor.