Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor

Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İŞKUR öğrenci ve işsiz gençlere 19 bin lira maaş geliyor. İşte ayrıntılar...

Baran Yalçın Baran Yalçın
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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı’nı Gençliğin Üretim Çağı Programı kapsamında yapılacakları açıkladı. İlk 8 ayda 630 bin gence ulaşılan projede, 2026 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenci ve gencin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 2

EV GENÇLERİNE GÜNLÜK 1.375 TL

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan ev gençleri, kamu kurumlarındaki haftada üç günlük çalışmalar karşılığında günlük 1.375 TL harçlık alabiliyor.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 3

ÜNİVERSİTELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Dersleri aksatmadan haftada üç gün çalışabilen üniversite öğrencilerine aylık 6.875 TL ile 19.250 TL arasında net gelir desteği sağlanacak.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 4

Üniversiteliler İçin İŞKUR Gençlik Programı: Ders programına uyumlu yarı zamanlı çalışma modeliyle öğrencilere 19.250 TL'ye varan destek sunulacak.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 5

Özel sektörde ilk kez işe girecek gençlerin ilk 6 aylık maaşı ve sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 6

Devreye girecek programla kamu ve özel sektör staj süreçleri kolaylaştırılırken, kariyer fuarlarıyla gençlerin önünün açılması planlanıyor.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 7

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerine birebir koçluk ve İŞKUR danışmanlığı sağlanacak.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 8

Ev gençlerinin kamu yararına çalışma sistemine entegre edilmesiyle günlük 1.375 TL harçlık ödenecek.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 9

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren GÜÇ projesine başvuru yapmak ve detayları incelemek için İŞKUR'un resmi internet portalı (İŞKUR e-Şube) veya Alo 170 hattı üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

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Erdoğan açıkladı: Öğrenci ve işsiz gençlere müjde; İŞKUR'dan 19 bin lira maaş geliyor - Resim: 10

Programlar hakkında güncel kontenjan bilgileri ve iş birliği protokolleri İŞKUR üzerinden duyuruluyor.

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