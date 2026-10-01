Altın alım satımı yapacaklar ile yatırımcılar, iç ve dış piyasayı etkileyen altın fiyatlarındaki değişimleri yakından araştırmaya devam ediyor.
Kapalıçarşı'da altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (1 Ekim 2026)
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Gram altın güne 6.577 TL, ons altın ise 4.176 dolar seviyesinden başladı. ABD enflasyon verisinin ardından piyasalarda denge arayışı sürerken 1 Ekim 2026 Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları netleşti.Seçil Kılıç
Günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt aranırken, piyasalarda denge arayışı hakim bir seyir izliyor.
Gram altın güne 6.577 TL, ons altın ise 4.176 dolar seviyesinden başlangıç yaptı.
FED BEKLENTİLERİ GERİLEDİ
Ons altın 4.100 ile 4.200 dolar aralığında tutunma çabasını sürdürürken, ABD’de açıklanan PCE enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması dikkat çekti.
Verinin açıklanmasının ardından, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayı toplantısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler yüzde 38 seviyelerine kadar geriledi.
Söz konusu enflasyon gelişmesi altın fiyatları açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıksa da, yüksek petrol fiyatları ve ABD tahvil faizlerindeki seyir fiyatlardaki yükselişi sınırlamaya devam ediyor.
Perşembe gününün ilk saatleri itibarıyla piyasalarda işlem gören güncel altın satış fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.577,89 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.806,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 21.605,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 43.016,66 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 43.085,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 107.871,54 TL
ONS ALTIN KAÇ TL OLDU?
Ons altın satış fiyatı: 4.176,42 dolar
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Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.