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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerine dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Şimşek, kayıtlı istihdamın artırılmasının çalışanlara sosyal güvence sağlarken kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sunduğunu ifade etti. Bakan Şimşek, beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikaları sürdüreceklerini açıkladı.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."