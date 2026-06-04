Ekonomimizin her geçen gün daha da "şahlandığı" şu günlerde, şirketler cephesinden gelen haberler AK Parti ve ekonomi yönetiminin sunduğu pembe tablolarla pek uyuşmuyor. Yüksek faiz, nakit akışındaki bozulmalar ve krediye ulaşmadaki zorluklar, köklü firmaları birer birer iflasın eşiğine sürüklüyor. Sadece son iki gün içerisinde, aralarında borsada işlem gören devlerin de bulunduğu 6 firma daha nefes alabilmek için konkordato kervanına katıldı.





TÜRK İ̇LAÇ VE BATTAL HOLDİNG'DEN VEDA





Borsa İstanbul'da işlem gören ve yatırımcıların yakından takip ettiği Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., yaşadığı mali darboğazı aşamayarak mahkemenin yolunu tuttu. KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan resmi açıklamaya göre, şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Berat Battal ve şirketin önemli ortaklarından Battal Holding A.Ş. ile birlikte Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu.

Mahkeme, hem Türk İlaç hem de Battal Holding için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kredi geri ödemelerinde yaşanan kriz ve peş peşe yazılan karşılıksız çekler, "uçan ekonomimizin" reel sektöre yansıyan acı faturalarından sadece biri olarak kayıtlara geçti.





MARKETLERDEN MUTFAKLARA UZANAN KRİZ DALGASI

Kriz sadece sağlık ve sanayi devlerini değil, perakende ve lojistik sektörünü de vurmaya devam ediyor. Giresun başta olmak üzere bölgesel çapta faaliyet gösteren Apak Nakliyat İnşaat ve bünyesindeki Espiye Semt Marketleri için de tehlike çanları çaldı. Aynı şekilde mutfak eşyaları sektörünün bilinen isimlerinden Qlux İdeas da mali yükümlülüklerini yerine getiremeyerek mahkemeden koruma talep eden firmalar arasına ismini yazdırdı.

TEKSTİL VE DERİDE ÇÖKÜŞ DERİNLEŞİYOR





Taksitli alışverişin bir dönem parlayan yıldızlarından olan ve 34 yıllık geçmişiyle bilinen Talipsan cephesinden de benzer bir haber geldi. Talipsan Deri Konfeksiyon Gıda ve Hediyelik Eşya Sanayi, artan maliyetler karşısında ayakta duramayarak konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Konya merkezli olup 4 ilde 19 mağazasıyla faaliyet gösteren şirket için Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet verildiği ve komiser heyeti atandığı resmi ilan portallarında yayımlandı.

ŞİMŞEK'TEN PEMBE TABLO: SOKAKTA HİSSEDİLMEYEN 1.6 TRİLYON DOLAR MASALI



Türkiye ekonomisinin 2026 yılı birinci çeyrek büyüme faturası kesildi ve sokağın yangını bir kez daha resmi verilere yansıdı. Beklentilerin gerisinde kalarak ancak yüzde 2,5 büyüyebilen, çeyreklik bazda ise yüzde 0,1 ile adeta yerinde sayan ekonomi, dar boğazın derinleştiğini kanıtlıyor. Ancak vatandaş iflas dalgaları, eriyen maaşlar ve hayat pahalılığı ile boğuşurken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz" şeklindeki açıklaması, ekonomi yönetiminin sokağın gerçekliğinden ne kadar koptuğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.



TARIMDA BAZ ETKİLİ SANAL BAHAR



Şimşek'in iyimser tablosuna dayanak yaptığı bir diğer kalem ise tarım sektöründeki yüzde 4,6'lık artış. Ancak burada da oldukça trajikomik bir gerçek gizli: Bu artış, büyük bir tarımsal kalkınmanın değil, bizzat Şimşek'in de itiraf ettiği gibi geçen yıl yaşanan don ve kuraklık nedeniyle dibe vuran üretimin yarattığı "baz etkisinin" doğal bir sonucu. Çiftçinin mazot, gübre ve tohum maliyetleri altında ezildiği bir dönemde, dipten gelen zorunlu ve ufak bir sıçramayı büyümeyi destekleyecek temel bir unsur olarak pazarlamak, tarımdaki çöküşü makyajlamaktan öteye geçemiyor.