2026 yılı birinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisi bugün sabah saatlerinde açıklandı. Ekonomistler tarafından yüzde 2,7 olarak beklenen büyüme verisi öngörülenin aşağısında kaldı. Yıllık yüzde 2,5, çeyreklik yüzde 0,1 Türkiye ekonomis büyüdü.

MEHMET ŞİMŞEK: ŞOKLARA KARŞIN 23 ÇEYREKTİR BÜYÜYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı birinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesine ilişkin, "Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı" cevabını verdi.

Açıklamasında ilk çeyrekte sanayi kayma değerinin küresel konjonktür ve takvim etkisiyle daraldığını ifade eden Şimşek, geçen yıl meydana gelen don ve kuraklık nedeniyle önemli ölçüde düşen tarım katma değerinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,6 artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca Şimşek, tarım sektörünün 2026 yılında büyümeyi desteklemesini beklediklerini de ekledi.



