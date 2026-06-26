Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında gerçekleşen yatırımcı zirvesinde sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin politik görünümüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

ŞİMŞEK’TEN ERKEN SEÇİM İHTİMALİ YANITI: OLDUKÇA DÜŞÜK SEVİYEDE

“Terörsüz Türkiye sürecinin yolunda ilerlemeye devam ettiğini” savunan Bakan Şimşek, erken seçim ihtimaline dair, “oldukça düşük seviyede kaldığını” ifade etti.

Sunumunda ayrıca Türkiye’de AK Parti iktidarında yabancılara sunduğu vergi avantajlarını da değinen Şimşek, tek tek anlattı. Enflasyona dair ise Şimşek, daha yavaş bir hızda da olsa düşüşünü sürdürmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Cari açığın arttığını ancak yönetilebilir seviyede kalmaya devam ettiğini ifade eden Şimşek, dış kırılganlıkların azaldığını öne sürdü. Şimşek “süregelen dezenflasyon” olarak tanımladığı sürece dair, “sıkı para politikası duruşu, destekleyici maliye ve gelir politikaları, arz yönlü tedbirler, genişleyen negatif çıktı açığı ve hizmet enflasyonunda kalıcı katılığa dair kanıt bulunmamasını” dedi.

MEHMET UÇUM ‘ÖNE ALINMIŞ SEÇİM’ DEMİŞTİ

Erken seçim ihtimaline dair Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum’tan dikkat çeken açıklama gelmişti. Mehmet Uçum, seçimlerin olağan tarihinin 7 Mayıs 2028 olduğunu, 16 Nisan 2028 önerisinin ise “erken seçim” değil “öne alınmış seçim” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Seçimlerin Meclis kararıyla yenilenebileceğini belirten Uçum, bu sürecin anayasal çerçevede işletildiğini belirtmişti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin anayasal imkana dikkat çekerek bunun demokratik rekabetin parçası olduğunu söylemişti.