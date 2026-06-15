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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı makalede son dönemde yeniden gündeme gelen erken seçim tartışmalarını değerlendirdi.

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "erken seçim" kavramının anayasal karşılığı bulunmadığını belirterek, hukuki olarak bunun "seçimlerin yenilenmesi" anlamına geldiğini ifade etti.

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI"

Başkanlık sistemine geçilmesinden bu yana çeşitli dönemlerde erken seçim tartışmalarının gündeme getirildiğini belirten Uçum, geçmişte yapılan benzer tartışmaların herhangi bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı ve TBMM'nin beş yıllık süreyle seçildiğini hatırlatan Uçum, seçimlerin yenilenmesinin ancak belirli şartlar altında mümkün olduğunu kaydetti.

"OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR YOK"

Türkiye'nin mevcut koşullarında seçimlerin yenilenmesini gerektirecek istisnai bir durum bulunmadığını ifade eden Uçum, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2028'e kadar olağanüstü şartlar ve istisnai durumlar oluşmadığı sürece erken seçim tartışması somut bir gündem olamaz ve soyut tartışmadan öteye gidemez."

Uçum, bölgesel gelişmeler, güvenlik politikaları ve devletin öncelikli gündemleri dikkate alındığında erken seçim tartışmalarının gerçekçi olmadığını söyledi.

SEÇİMLERİN YENİLENMESİ NASIL MÜMKÜN?

Mevcut anayasal sisteme göre seçimlerin yenilenmesi kararının Cumhurbaşkanı tarafından ya da TBMM'nin en az 360 milletvekilinin oyuyla alınabileceğini hatırlatan Uçum, bu kararın siyasi ve hukuki açıdan istisnai bir süreç olduğunu belirtti.

TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi yönünde karar alması halinde hem milletvekillerinin hem de siyasi partilerin yeniden seçime gitme riskini üstlenmek durumunda kalacağını ifade etti.

2028 SEÇİMLERİ İÇİN TARİH ÖNERİSİ

Makalede dikkat çeken bir diğer başlık ise bir sonraki genel seçimlerin tarihiyle ilgili değerlendirme oldu.

Uçum, seçimlerin yenilenmesi yönünde karar alınması halinde genel seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasının sembolik açıdan anlam taşıyabileceğini belirtti. Bu tarihin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği referandumun yıl dönümüne denk geldiğine dikkat çekti.

GÖZLER 2028 TAKVİMİNDE

Mehmet Uçum'un değerlendirmesi, son dönemde muhalefet partileri tarafından sıkça dile getirilen erken seçim çağrılarıyla ilgili iktidar cephesinin yaklaşımını ortaya koydu. Açıklamalara göre mevcut şartlarda erken seçim beklentisinin karşılık bulmadığı, seçim takviminin ise 2028 hedefi doğrultusunda ilerlediği mesajı verildi.