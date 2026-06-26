Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa ülkelerinde yasa dışı olarak bulunan Somali uyruklu kişilerin iade süreçlerinde Somali hükümetinin gerekli işbirliğini sağlamaması nedeniyle, bu ülke vatandaşlarına yönelik vize şartlarını zorlaştırdığını duyurdu.
Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi
Avrupa Birliği, Somali uyruklu kişilerin vize şartlarını zorlaştırdığını açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Avrupa Komisyonu'nun incelemeleri ışığında alınan kararda, Somali yönetiminin düzensiz göçmenlerin geri kabulü konusunda beklenen adımları atmadığı vurgulandı.
Bu gelişmeyle birlikte hayata geçirilen yeni vize düzenlemeleri şu şekilde:
AB üyesi devletler, bundan böyle Somali vatandaşlarına çoklu giriş imkanı tanıyan (multiple-entry) vizeler düzenlemeyecek.
Vize başvuru aşamasında sunulması gereken evrak ve kanıtlara yönelik uygulanan bazı muafiyetler ortadan kaldırılacak.
Daha önce vize ücretinden muaf tutulan diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi Somalililer de artık vize harcı ödemek zorunda kalacak.
Normal şartlarda en fazla 15 takvim günü içinde karara bağlanan vize değerlendirme süresi, yeni uygulamayla birlikte 45 güne kadar uzatılabilecek.
AB Konseyi, yürürlüğe giren bu katı tedbirlerin "geçici" bir nitelik taşıdığını belirtse de, kısıtlamaların ne zaman sonlanacağına dair net bir takvim paylaşmadı.