Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi

Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi

Avrupa Birliği, Somali uyruklu kişilerin vize şartlarını zorlaştırdığını açıkladı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi - Resim: 1

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Avrupa ülkelerinde yasa dışı olarak bulunan Somali uyruklu kişilerin iade süreçlerinde Somali hükümetinin gerekli işbirliğini sağlamaması nedeniyle, bu ülke vatandaşlarına yönelik vize şartlarını zorlaştırdığını duyurdu.

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Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi - Resim: 2

Avrupa Komisyonu'nun incelemeleri ışığında alınan kararda, Somali yönetiminin düzensiz göçmenlerin geri kabulü konusunda beklenen adımları atmadığı vurgulandı.

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Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi - Resim: 3

Bu gelişmeyle birlikte hayata geçirilen yeni vize düzenlemeleri şu şekilde:

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Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi - Resim: 4

AB üyesi devletler, bundan böyle Somali vatandaşlarına çoklu giriş imkanı tanıyan (multiple-entry) vizeler düzenlemeyecek.

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Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi - Resim: 5

Vize başvuru aşamasında sunulması gereken evrak ve kanıtlara yönelik uygulanan bazı muafiyetler ortadan kaldırılacak.

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Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi - Resim: 6

Daha önce vize ücretinden muaf tutulan diplomatik ve hizmet pasaportu sahibi Somalililer de artık vize harcı ödemek zorunda kalacak.

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Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi - Resim: 7

Normal şartlarda en fazla 15 takvim günü içinde karara bağlanan vize değerlendirme süresi, yeni uygulamayla birlikte 45 güne kadar uzatılabilecek.

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Avrupa o ülkeye vize vermeyi durdurdu: Vatandaşlara kara haber verildi - Resim: 8

AB Konseyi, yürürlüğe giren bu katı tedbirlerin "geçici" bir nitelik taşıdığını belirtse de, kısıtlamaların ne zaman sonlanacağına dair net bir takvim paylaşmadı.

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