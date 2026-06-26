Dünyanın en büyük kripto para borsası, Avrupa Birliği'nin (AB) Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında gerekli lisansları zamanında alamadığı için bazı AB ülkelerinde hizmetlerini askıya alacağını açıkladı.
Kripto devi Binance'ın lisansları tek tek iptal edildi, kullanıcılar perişan oldu
Avrupa Birliği, dünyanın önde gelen kripto para borsasını, lisansları zamanında almadığı için birçok ülkede yasakladı. Kripto devi kararı duyurdu.Kaynak: Diğer
Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği'nin (AB) Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında gerekli düzenleyici onayları zamanında alamaması nedeniyle gelecek haftadan itibaren bazı AB ülkelerinde kripto varlık hizmetlerini durduracağını duyurdu.
Şirket, MiCA lisansı için Yunanistan'da yaptığı başvuruyu geri çektiğini ve Avrupa Birliği'nde faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla başka bir üye ülkede yeniden lisans başvurusunda bulunacağını açıkladı.
Binance, çarşamba günü kullanıcılarına gönderdiği e-postada, "Binance France artık yeni müşteri kabul edemeyecek ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla Fransa'da kripto varlık hizmetleri sunmayı durduracak." ifadelerine yer verdi. Şirket daha sonra yaptığı açıklamada, kararın yalnızca Fransa'yı kapsamadığını, lisans bulunmayan diğer etkilenen AB pazarlarındaki kullanıcılara da benzer bildirimler gönderildiğini belirtti.
2024 yılında yürürlüğe giren MiCA düzenlemesi, AB genelinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları için ortak lisanslama ve denetim sistemi getiriyor. Düzenleme kapsamında borsalara gerekli yetkilendirmeleri tamamlamaları için 30 Haziran 2026'ya kadar geçiş süresi tanınmıştı.
Binance, bu süre içinde gerekli MiCA lisansını alamadığı için bazı pazarlarda hizmetlerini askıya alırken, Avrupa'daki faaliyetlerini yeni bir lisans başvurusuyla sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.
İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Bitcoin, Ethereum ve binlerce dijital varlığın alım satımının yanı sıra saklama, staking ve çeşitli yatırım ürünleri sunuyor.
Şirket son yıllarda ABD, Avrupa ve Asya'daki düzenleyici kurumların kara para aklamanın önlenmesi (AML), müşteri kimlik doğrulama (KYC), yatırımcı koruması ve lisanslama süreçlerine ilişkin denetimlerinin odağında yer alıyor.
MiCA düzenlemesiyle birlikte AB, kripto varlık piyasasında yatırımcı korumasını artırmayı ve tüm üye ülkelerde ortak kurallar uygulanmasını amaçlıyor. Sisteme uyum sağlayan şirketler ise tek bir lisansla 27 AB ülkesinde faaliyet gösterebiliyor.