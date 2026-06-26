Kripto devi Binance'ın lisansları tek tek iptal edildi, kullanıcılar perişan oldu

Binance, çarşamba günü kullanıcılarına gönderdiği e-postada, "Binance France artık yeni müşteri kabul edemeyecek ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla Fransa'da kripto varlık hizmetleri sunmayı durduracak." ifadelerine yer verdi. Şirket daha sonra yaptığı açıklamada, kararın yalnızca Fransa'yı kapsamadığını, lisans bulunmayan diğer etkilenen AB pazarlarındaki kullanıcılara da benzer bildirimler gönderildiğini belirtti.