Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından sanal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Şimşek, dönemsel eğitim fiyat artışları ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

TEMEL MAL VE KİRA ENFLASYONUNDA GERİLEME

Bakan Şimşek, temel mal enflasyonunun yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

Yıllık kira enflasyonunun da son 46 ayın en düşük seviyesine indiğini belirten Şimşek, küresel fiyat şoklarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamaya yönelik adımların sürdüğünü kaydetti.

Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda yapısal politikaların da devam edeceğini ifade etti.