Basın dünyasından acı haber geldi. Yıllarca savaş muhabirliği yapan, son olarak ise Sabah Gazetesi’nde görev alan deneyimli gazeteci Murat Keklikçi, bu sabah kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Keklikçi, bir süre önce kalp yetmezliğinden hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü.

MURAT KEKLİKÇİ KİMDİR?

1970 yılında dünyaya gelen Murat Keklikçi, 30 yılı aşkın süre çalıştığı Sabah Gazetesi'nde muhabir, foto muhabiri, büro şefliği, foto editörlüğü görevlerinde bulundu. Keklikçi’nin eşi de kendisi gibi gazeteci Dilek Kantoğlu Keklikçi ve çiftin bir kızı var.