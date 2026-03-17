Gazeteci İsmail Saymaz, meslektaşı Fatih Altaylı'nın bu sabah saatlerinde beyin ameliyatına alındığını duyurdu.

Haziran ayında 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlaması ile tutuklanan ve altı ay sonra tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinde sağlık durumunun kötüleştiğini açıklamıştı.

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın beyninde tespit edilen kütlenin büyümesi ve beyne baskı yapması üzerine bu sabah saatlerinde ameliyata alındığını duyurdu.

İsmail Saymaz, bu sabah itibarıyla Fatih Altaylı'nın beyin ameliyatı olacağını şöyle anlattı:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ben de kendisine sordum, "Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?" diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi"

Fatih Altaylı Cumartesi günü katıldığı bir canlı yayında ameliyat olduğu için İlber Ortaylı'yı gidip göremediğini söyleyerek göz yaşlarına boğulmuştu.

Fatih Altaylı'nın beyin ameliyatına alındığı haberi sosyal medyada da gündem oldu.

Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkürler. 2,5 saatlik Operasyonu gerçekleştiren değerli hocam Türker Kılıç’ın açıklamasını paylaşarak tüm sorulara yanıt vermiş olayım" diyerek Beyin ve Hipofiz Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç'tan gelen şu bilgileri paylaştı:

"Hastamız Sayın Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı.

Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Girişim sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek. Hastamıza şifalar dileriz."