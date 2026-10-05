Kaynak: AA

Çin Açık'ta Novak Djokovic ile Daniil Medvedev arasında oynanan yarı final karşılaşması beklenmedik bir şekilde sona erdi.

Final bileti için korta çıkan Medvedev, setlerde 7-5 ve 5-3 geride olduğu sırada kortun kenarındaki panodan seken topu öfkeyle tribünlere doğru gönderdi.

TOP SEYİRCİNİN YÜZÜNE ÇARPTI

Rus tenisçinin tribünlere gönderdiği top, karşılaşmayı takip eden bir seyircinin yüzüne çarptı.

Yaşanan olayın ardından karşılaşmanın hakemi Muhammed Lahyani, Medvedev'i diskalifiye etti.

Bu kararla birlikte karşılaşma sona ererken Novak Djokovic, kariyerinde 7. kez Çin Açık'ta finale yükseldi.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

MEDVEDEV'DEN ÖZÜR

Medvedev, karşılaşmanın ardından yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce seyirciden çok özür dilerim. Eğer kendisi de isterse onunla iletişime geçmeye çalışıyorum. Umarım bizzat özür dileyebilir ve nasıl hissettiğini görebilirim. Sadece iyi olmasını umuyorum. En önemlisi bu. Şu an gerçekten sadece onu önemsiyorum."