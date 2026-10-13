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Kaynak: AA

TBMM Genel Kurulu'ndaki son birleşim, toplantı yeter sayısına ulaşılamaması sebebiyle erken sonlandırıldı.

Oturumda öncelikle muhalefet partilerinin gündeme getirdiği grup önerileri ele alındı. YENİ Parti, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tarafından sunulan "sermaye piyasaları" hakkındaki önergeler ile CHP'nin "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na dair önergesi tek tek görüşüldü. Yapılan oylamalar sonucunda önergelerin tamamı reddedildi.

MECLİS OTURUMU KAPANDI

Görüşmelerin devamında YENİ Parti'nin sunduğu grup önerisinin oylama aşamasına geçilmeden önce salonda yoklama yapılması talep edildi. Yapılan ilk yoklamada, toplantı için gerekli yeter sayısının bulunmadığı tespit edildi.

Bunun üzerine oturuma kısa bir ara verildi. Aranın ardından TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt yönetiminde ikinci bir yoklama daha gerçekleştirildi. İkinci yoklamada da yeterli milletvekili sayısına ulaşılamaması üzerine Beyazıt, birleşimi yarın saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.