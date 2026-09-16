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Yüz binlerce eğitim fakültesi mezunu kadro hayali kurarken, Milli Eğitim Bakanlığı okullardaki öğretmen açığını asgari ücretin altında çalıştırdığı ücretli öğretmenlerle kapatmaya devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere birçok bölgede, ilkokullardaki sınıf öğretmenliği görevine ilahiyat, tarih ve coğrafya mezunlarının getirilmesi dikkatleri yeniden bu sisteme çevirdi.

BU YILDA TABLO DEĞİŞMEDİ

Nefes'ten Dilan Kutlu'nun haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen açığını kapatmak için yıllardır başvurduğu bu uygulama, liyakat ve alan yeterliliği tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi. Yayımlanan son görevlendirme listelerinde; sosyoloji, sanat tarihi, beden eğitimi ve sağlık hizmetleri gibi pedagojik formasyondan ve sınıf öğretmenliği eğitiminden uzak alanlardan mezun kişilerin ilkokullarda görevlendirildiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda kamuoyunda yoğun eleştiri alan ilahiyat mezunlarının, imam ve müezzinlerin ilkokullarda derse girmesi tablosunun bu yıl da değişmediği görüldü.

İLAHİYAT MEZUNLARI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ GÖREVİNE GETİRİLDİ

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşan görevlendirmelerde çarpıcı örnekler göze çarpıyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde okullara atanan 191 ücretli öğretmenin 18'ini ilahiyat mezunları oluşturdu. Bu kişiler Cumhuriyet İlkokulu, Güçlü İlkokulu, Dönenkaya İlkokulu, Başdeğirmen İlkokulu, Beypınar İlkokulu ve Sulubağ İlkokulu gibi kurumlarda sınıf öğretmeni olarak ders başı yaptı. Hatay'ın Hassa ilçesinde görevlendirilen altı ilahiyat mezunu öğretmenden üçü Akbez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda, bir diğeri ise Buhara İlkokulu'nda sınıf öğretmeni oldu. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde de benzer bir tablo yaşandı. İlçede görev alan 71 ücretli öğretmenin branş dağılımına bakıldığında, ilahiyat mezunlarının Kutluan İlkokulu ve Demirkuyu Mahmut Kepolu İlkokulu'nda, bir coğrafya mezununun ise Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği görevine getirildiği belgelendi.

Bazı ilçelerde ise şeffaflık ilkesi es geçilerek ücretli öğretmenlerin hangi alanlarda görevlendirildiği kamuoyundan gizlendi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 116, Kayapınar ilçesinde ise 173 kişinin hangi branşlarda okullara gönderildiği yayımlanan listelerde yer almadı. Öte yandan, Akademi Giriş Sınavı'ndan 60 ile 87 arasında yüksek puanlar alan çok sayıda nitelikli öğretmen adayının da atanamadığı için mecburen bu listelerde yer alması, eğitimcilerin yaşadığı mağduriyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

EKONOMİK ŞARTLAR

Kadro güvencesi olmadan çalışan ücretli öğretmenlerin en büyük sorunlarının başında ise ekonomik şartlar geliyor. Sadece girdikleri ders saati üzerinden ödeme alan eğitimcilerin kazancı, 28 bin liralık güncel asgari ücretin çok gerisinde kalıyor. Ders saat ücreti 185 lira olan sistemde, haftada 25 saat derse giren bir öğretmenin aylık kazancı ancak 18 bin 500 liraya ulaşabiliyor. Bir ücretli öğretmenin ayda girebileceği en fazla ders saati olan 140 saatlik üst limitte dahi ele geçen tutar 25 bin 900 lirayı geçemiyor. Bu tablo, eğitimdeki nitelik sorununun yanı sıra, sistemin yükünü omuzlayan eğitimcilerin de ciddi bir emek sömürüsü ve geçim sıkıntısıyla baş başa bırakıldığını gösteriyor.