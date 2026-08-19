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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan okul güvenliğine yönelik 7 aşamalı tedbir planının ilk adımı olarak Türkiye genelinde 30 bin okul bahçe görevlisi istihdam edecek.

EN YÜKSEK KONTENJAN İSTANBUL'DA

CNN Türk'ün haberine göre, 30 bin kişilik alımda illere göre kontenjan dağılımı da netleşti. En yüksek kontenjan İstanbul'a ayrılırken, öne çıkan iller ve sayıları şu şekilde:

İstanbul: 3.013

Ankara: 1.628

İzmir: 1.242

Konya: 937

Van: 812

Şanlıurfa: 805

Adana: 788

Diyarbakır: 776

Gaziantep: 775

Bursa: 736

BAHÇE GÖREVLİLERİ NE İŞ YAPACAK?

Mevcut okul güvenlik personelinden farklı bir görev tanımına sahip olacak bahçe görevlileri;

Okul giriş ve çıkışlarını gözetleyecek, çevredeki olası riskleri takip edecek.

İhtiyaç halinde dedektör ve X-ray cihazlarını kullanacak.

Kolluk kuvvetleri gibi doğrudan müdahale yetkisi bulunmayan personel; şüpheli ve riskli durumlarda güvenlik birimlerine ihbarda bulunarak gözetleme ve kontrol görevini yürütecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Okul bahçe görevlisi olmak isteyen adaylarda şu şartlar aranacak:

Vatandaşlık ve Yaş: 18 yaşını doldurmuş, kadın veya erkek Türk vatandaşı olmak.

Sicil ve Güvenlik: Adli sicil kaydı bulunmamak. Adaylar için güvenlik soruşturması İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.

İkamet Şartı: Adaylar sadece ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabilecek, farklı bir mahalledeki okulu tercih edemeyecek.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Başvuru takviminin açıklanmasının ardından adaylar işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube sistemine giriş yaparak gerçekleştirecek. Sistemde "Toplum Yararına Programlar (TYP)" bölümü altındaki "TYP Arama" sekmesinden ikamet edilen il seçilerek ilanlara ulaşılabilecek. Ayrıca başvuruların e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de alınması planlanıyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE MAAŞ

Eğitim-öğretim dönemi boyunca yaklaşık 9 ay süreyle görev yapacak olan bahçe görevlilerine asgari ücret tutarında ödeme yapılacak.