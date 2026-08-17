Enerji sektöründeki dev hamleler ve derin kuyu sondaj faaliyetleri, teknik personel talebini zirveye taşıdı. Saha şartlarının ağırlığı ve kritik tecrübe ihtiyacı nedeniyle "Kıdemli Sondaj ve Saha Mühendisi" pozisyonu için aylık net 163 bin TL maaşlı ilanlar yayımlanmaya başladı.
163 bin lira maaşla çalışacak eleman arıyorlar: Şartlar belli oldu
Enerji sektöründeki dev hamleler teknik personel krizini tırmandırdı. Karadeniz ve Doğu'daki sondaj projelerinde görev alacak Kıdemli Sondaj Mühendisleri için aylık net 163 bin TL maaşlı ilanlar açıldı. Yüksek risk ve tecrübe gerektiren pozisyona başvuru için en az 7 yıl saha şartı aranıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin Doğu Anadolu ve Karadeniz’deki kara ve açık deniz arama ile üretim platformlarında görev alacak nitelikli mühendis arayışı hız kazandı.
Sektörde yaşanan yetkin uzman eksikliği nedeniyle şirketler ve yüklenici firmalar, kritik projelerin aksamaması adına aylık 163.000 TL ila 210.000 TL arasında değişen cazip maaş paketlerini gözden çıkarıyor.
Binlerce metre derinlikteki kuyuların delinme süreçlerini, yüksek basınç risklerini ve gaz sızıntı güvenlik protokollerini anlık olarak yöneten bu uzmanlar, aynı zamanda milyon dolarlık sondaj kulelerinin operasyonel takvimini yürütüp saha ekiplerine liderlik ediyor.
Ağır saha koşullarında oluşabilecek teknik aksaklıklara ve kuyu tıkamalarına saniyeler içinde müdahale etme sorumluluğu taşıyan bu pozisyon, yüksek risk payı sebebiyle maaş skalasında en üst sıralara yerleşiyor.
Ancak bu devasa geliri elde edebilmek hiç de kolay değil. Firmalar adaylarda Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği diplomasının yanı sıra en az 7 ila 10 yıllık zorlu saha tecrübesi arıyor.
Bununla birlikte ileri düzey teknik İngilizce bilgisi, uluslararası kuyu kontrol sertifikaları ve uzun süreli vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlama kabiliyeti başvuru sahiplerinden istenen en temel kriterler arasında yer alıyor.