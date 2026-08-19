450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

450 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları yeniden belirlendi. Bu yeni oranlara göre bir aylık vade süresi sonucunda elde edilecek kazanç miktarı da netleşti. İşte detaylar...