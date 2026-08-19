450 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları yeniden belirlendi. Bu yeni oranlara göre bir aylık vade süresi sonucunda elde edilecek kazanç miktarı da netleşti. İşte detaylar...
450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka
450 bin liralık birikimlerini 32 günlük vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları yeniden belirlendi. Bu yeni oranlara göre bir aylık vade süresi sonucunda elde edilecek kazanç miktarı da netleşti. İşte detaylar..Mehmet Ertaş
Parasal birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeyi tercih edenler, piyasadaki faiz değişimlerini yakından izliyor. Özellikle 450 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı getiri, bankaların güncellediği oranlar doğrultusunda yeniden hesaplandı. Kurumlar arasında farklılık gösteren bu oranlar nedeniyle, tasarruf sahipleri en avantajlı teklifleri mercek altına alıyor.
İşte 450 bin TL'nin bir aylık vadeli hesapta sağlayacağı tahmini kazanç tutarı ve finans kurumlarının faiz oranı tablosu...
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Getiri:14.321 TL
Vade Sonu Tutar: 464.321 TL
ODEA
Günlük Kazandıran Oksijen Hesap
Faiz Oranı Yüzde 46,00
Net Getiri: 14.972 TL
Vade Sonu Tutar: 464.972 TL
Yeni Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 13.345 TL
Vade Sonu Tutar: 463.345 TL
ON DİJİTAL
ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 14.809 TL
Vade Sonu Tutar: 464.809 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 13.019 TL
Vade Sonu Tutar: 463.019 TL
AKBANK
Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 13.345 TL
Vade Sonu Tutar: 463.345 TL
Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 13.019 TL
Vade Sonu Tutar: 463.019 TL
ALTERNATİF BANK
VOV Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 14.972 TL
Vade Sonu Tutar: 464.972 TL
TÜRKİYE FİNANS
Günlük Hesap
Kâr Payı: Yüzde 46,00
Net Getiri:13.942 TL
Vade Sonu Tutar: 463.942 TL
ING
Turuncu Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Getiri: 14.321 TL
Vade Sonu Tutar: 464.321 TL
GETİR FİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Getiri: 13.996 TL
Vade Sonu Tutar: 463.996 TL
Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 39,50
Net Getiri: 12.856 TL
Vade Sonu Tutar: 462.856 TL
HAYAT FİNANS
Avantajlı Hesap
Kâr Payı: Yüzde 41,53
Net Getiri: 13.517 TL
Vade Sonu Tutar: 463.517 TL
GARANYİ BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,25
Net Getiri: 13.426 TL
Vade Sonu Tutar: 463.426 TL
N Kolay Bono
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Getiri: 13.019 TL
Vade Sonu Tutar: 463.019 TL
EN PARA
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: Yüzde 12.694 TL
Vade Sonu Tutar: 462.694 TL
DENİZBANK
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 14.647 TL
Vade Sonu Tutar: 464.647 TL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 41,25
Net Getiri: 13.426 TL
Vade Sonu Tutar: 463.426 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Getiri: 13.996 TL
Vade Sonu Tutar: 463.996 TL
YAPI KREDİ
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 13.670 TL
Vade Sonu Tutar: 463.670 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Getiri: 12.531 TL
Vade Sonu Tutar: 462.531 TL