Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka

450 bin liralık birikimlerini 32 günlük vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları yeniden belirlendi. Bu yeni oranlara göre bir aylık vade süresi sonucunda elde edilecek kazanç miktarı da netleşti. İşte detaylar..

Mehmet Ertaş Mehmet Ertaş
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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 1

450 bin TL’sini 32 günlük vadeli mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için finans kuruluşlarının güncel faiz oranları yeniden belirlendi. Bu yeni oranlara göre bir aylık vade süresi sonucunda elde edilecek kazanç miktarı da netleşti. İşte detaylar...

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 2

Parasal birikimlerini vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmeyi tercih edenler, piyasadaki faiz değişimlerini yakından izliyor. Özellikle 450 bin liralık anaparanın 32 günlük vade sonunda sağlayacağı getiri, bankaların güncellediği oranlar doğrultusunda yeniden hesaplandı. Kurumlar arasında farklılık gösteren bu oranlar nedeniyle, tasarruf sahipleri en avantajlı teklifleri mercek altına alıyor.

İşte 450 bin TL'nin bir aylık vadeli hesapta sağlayacağı tahmini kazanç tutarı ve finans kurumlarının faiz oranı tablosu...

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 3

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Getiri:14.321 TL

Vade Sonu Tutar: 464.321 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 4

ODEA

Günlük Kazandıran Oksijen Hesap

Faiz Oranı Yüzde 46,00

Net Getiri: 14.972 TL

Vade Sonu Tutar: 464.972 TL

Yeni Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 13.345 TL

Vade Sonu Tutar: 463.345 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 5

ON DİJİTAL

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 45,50

Net Getiri: 14.809 TL

Vade Sonu Tutar: 464.809 TL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 13.019 TL

Vade Sonu Tutar: 463.019 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 6

AKBANK

Vadeli TL Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 13.345 TL

Vade Sonu Tutar: 463.345 TL

Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 13.019 TL

Vade Sonu Tutar: 463.019 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 7

ALTERNATİF BANK

VOV Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 14.972 TL

Vade Sonu Tutar: 464.972 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 8

TÜRKİYE FİNANS

Günlük Hesap

Kâr Payı: Yüzde 46,00

Net Getiri:13.942 TL

Vade Sonu Tutar: 463.942 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 9

ING

Turuncu Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Getiri: 14.321 TL

Vade Sonu Tutar: 464.321 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 10

GETİR FİNANS

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Getiri: 13.996 TL

Vade Sonu Tutar: 463.996 TL

Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 39,50

Net Getiri: 12.856 TL

Vade Sonu Tutar: 462.856 TL

10 18
450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 11

HAYAT FİNANS

Avantajlı Hesap

Kâr Payı: Yüzde 41,53

Net Getiri: 13.517 TL

Vade Sonu Tutar: 463.517 TL

11 18
450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 12

GARANYİ BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Net Getiri: 13.426 TL

Vade Sonu Tutar: 463.426 TL

12 18
450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 13

N Kolay Bono

Faiz Oranı: Yüzde 40,00

Net Getiri: 13.019 TL

Vade Sonu Tutar: 463.019 TL

13 18
450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 14

EN PARA

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Getiri: Yüzde 12.694 TL

Vade Sonu Tutar: 462.694 TL

14 18
450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 15

DENİZBANK

Kaptan Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 14.647 TL

Vade Sonu Tutar: 464.647 TL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 41,25

Net Getiri: 13.426 TL

Vade Sonu Tutar: 463.426 TL

15 18
450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 16

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 43,00

Net Getiri: 13.996 TL

Vade Sonu Tutar: 463.996 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 17

YAPI KREDİ

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri: 13.670 TL

Vade Sonu Tutar: 463.670 TL

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450 bin TL'nin mevduat kazancı uçtu: En yüksek tutarı veren banka - Resim: 18

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 38,50

Net Getiri: 12.531 TL

Vade Sonu Tutar: 462.531 TL

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