Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği netleşmeyen serbest statüdeki Mauro Icardi için menajer düzeyinde kritik bir bilgilendirme yapıldı.

Mauro Icardi'den umutlandıran gelişme - Resim : 1

Yönetimle pazarlıkları sürdüren Arjantinli santrforun temsilcisi Elio Pino, sürece dair detayları muhabir Özgür Sancar ile paylaştı. Pino açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Dursun Özbek'le müzakeremiz devam ediyor. Bu kez çok iyimserim. Galatasaray dışında hiçbir takımla görüşmüyoruz. Çok süreceğine inanmıyorum, kısa sürede sonuç alırız.''

Mauro Icardi'den umutlandıran gelişme - Resim : 2

Galatasaray'da toplamda 134 resmi müsabakada boy gösteren golcü oyuncu, 77 kez fileleri sarsarken 25 de gol pası verdi.

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