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Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği netleşmeyen serbest statüdeki Mauro Icardi için menajer düzeyinde kritik bir bilgilendirme yapıldı.

Yönetimle pazarlıkları sürdüren Arjantinli santrforun temsilcisi Elio Pino, sürece dair detayları muhabir Özgür Sancar ile paylaştı. Pino açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Dursun Özbek'le müzakeremiz devam ediyor. Bu kez çok iyimserim. Galatasaray dışında hiçbir takımla görüşmüyoruz. Çok süreceğine inanmıyorum, kısa sürede sonuç alırız.''

Galatasaray'da toplamda 134 resmi müsabakada boy gösteren golcü oyuncu, 77 kez fileleri sarsarken 25 de gol pası verdi.