Okan Buruk’tan transfer ve Icardi açıklaması yapılan teklif sonrası kritik sözler

“Icardi geçen sene çok fazla maç oynadı. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman en ufak bir saygısızlık görmedik. Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması çok doğal ama Galatasaray’ın başarısı her şeyin önünde.” dedi.