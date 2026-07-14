Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) verdiği röportajda sarı-kırmızılıların gündemindeki Mauro Icardi transferi başta olmak üzere birçok konuya açıklık getirdi.
Okan Buruk’tan transfer ve Icardi açıklaması yapılan teklif sonrası kritik sözler
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili konuştu. Başkanın teklif sunduğunu belirten Buruk, henüz bir gelişme olmadığını açıkladı.Kaynak: DHA
“Başkanımız teklif sundu, gelişme olmadı”
Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağına dair sürecin kulüp başkanı tarafından yürütüldüğünü belirten Okan Buruk, transferde henüz somut bir ilerleme yaşanmadığını söyledi.
Deneyimli teknik adam,
“Uzun zamandır herkesin bildiği bir şey, Icardi’nin kalıp kalmayacağı. Başkanımız operasyonu yönetiyor. Başkanımız bir teklif sundu, onunla ilgili bir gelişme olmadı. Yavaş hareket etmemize neden olan şeylerden biri bu.” ifadelerini kullandı.
“Yedek kalınca mutsuz olması normal”
Icardi’nin profesyonelliğine vurgu yapan Buruk, yıldız oyuncunun yedek kaldığı dönemlerdeki tepkisinin doğal olduğunu belirtti.
“Icardi geçen sene çok fazla maç oynadı. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman en ufak bir saygısızlık görmedik. Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması çok doğal ama Galatasaray’ın başarısı her şeyin önünde.” dedi.
“Komplike bir transfer dönemi geçiriyoruz”
Hücum hattında yaşanan ayrılıkların planlamayı zorlaştırdığını ifade eden Buruk, transfer sürecinin beklediklerinden daha karmaşık ilerlediğini dile getirdi.
“Belirlediğimiz, ilgilendiğimiz çok fazla opsiyon var. Hücum hattından kiralık oynayan iki oyuncu gitti. Görüştüğümüz isimler var ama bizim için oldukça komplike bir transfer dönemi oluyor.” şeklinde konuştu.
“İkisini de isterim”
Bruno Fernandes ile Can Uzun arasında tercih yapması istenen Buruk, iki oyuncunun da değerli olduğunu belirterek, “Ben olsam ikisini de isterim.” dedi.
Davinson için net mesaj
Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez’in takımda kalmasını istediğini açıkça dile getiren Buruk,
“Ben kalmasını isterim. Taraftarımız, başkanımız kalmasını istiyor. Bizim tarafımızdan bir esneklik olmaz. Onun yerinde olsam ben de Galatasaray’da devam ederdim.” ifadelerini kullandı.
Sara için teklif yok
Gabriel Sara hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen Buruk, oyuncunun takım için önemli olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.
Barış Alper’e destek
Barış Alper Yılmaz’ın geçtiğimiz sezon yaşadığı süreçte yanında olduğunu belirten Buruk, genç oyuncunun performansından memnun olduklarını ifade etti.
Hedef güçlü kadro
Yeni sezon planlamasına da değinen deneyimli teknik adam, hücum hattına 3, savunmaya ise 1 oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini belirterek,
“Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmamız gerekiyor.” diyerek sözlerini tamamladı.