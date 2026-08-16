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Somer Sivrioğlu’nun dünyaca ünlü restoranı Efendy, İstanbul’a veda etmeye hazırlanıyor. 2007 yılında Avustralya’nın Sydney kentinde kapılarını açan ve beş yıl önce İstanbul’daki lezzet tutkunlarıyla buluşan Efendy, merkezini yeniden doğduğu şehre taşıma kararı aldı.

Restoranın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan duyuruda, İstanbul’daki son servisin 16 Ağustos tarihinde yapılacağı belirtildi. Bu kararın bir bitişten ziyade yeni bir sayfa olduğu vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"2007 yılında Sydney’de başlayan bu hikaye; binlerce sofraya, dostluğa ve unutulmaz anlara dönüştü. Beş yıl önce İstanbul’a taşıdığımız Efendy için şimdi doğduğu şehir Sydney’e dönüş vakti. 16 Ağustos’taki son servisimizle İstanbul’daki bu bölümü tamamlıyoruz. Ancak bu bir son değil; özüne sadık kalarak yoluna devam eden hikayemizin yeni bir adımı."

İSTANBUL MUTFAKLARINDA ATEŞ SÖNMEYECEK

Efendy’nin Sydney’e dönüşü hayranlarını üzse de yapılan açıklamada İstanbul için heyecan verici bir mesaj da paylaşıldı. Mevcut mutfakta lezzet yolculuğunun farklı bir konseptle süreceği sinyalini veren ekip, "İstanbul’da ateş sönmeyecek. Çok yakında aynı mutfakta başlayacak yeni hikayemizi sizlerle paylaşacağız. Kalbinde Efendy olan herkese teşekkür ederiz" diyerek İstanbullu gastronomi meraklılarına yeni projelerin müjdesini verdi.