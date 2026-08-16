SGK Uzmanı Ersin Bayav'dan emekli maaşlarına ek zam açıklaması

"İntibak, herkesin ödediği prime göre gerçek maaşını almasıdır. Bugün çalışma hayatı boyunca 7 bin ila 9 bin gün prim ödeyen bir vatandaşla, 3 bin 600 gün prim ödeyen vatandaş aynı maaşı, yani 23 bin küsur lirayı alıyor. Bu durumun düzeltilmesi ve çok prim ödeyenin daha fazla maaş alması gerekiyor."