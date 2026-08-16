Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Ersin Bayav, milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak düzenlemesi ve maaş artışlarına ilişkin heyecan yaratan açıklamalarda bulundu.
SGK Uzmanı Ersin Bayav'dan emekli maaşlarına ek zam açıklaması
SGK uzmanı Ersin Bayav, katıldığı bir yayında milyonlarca emeklinin merakla beklediği intibak düzenlemesi ve maaş artışlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalara imza attı.Gülsüm Hülya Sundu
Mevcut aylık bağlama oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Bayav, ilgili bakanlıkların masasında emeklileri sevindirecek yeni çalışmaların olduğunu belirterek seçimi işaret etti.
Katıldığı bir YouTube yayınında emekli maaşlarındaki dengesizliklere değinen Bayav, 1 Ocak 2008 sonrasında aylık bağlama oranlarının ciddi şekilde düştüğünü hatırlatarak acil bir intibak yasasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
SGK ve ilgili bakanlıklar nezdinde bu yönde çalışmaların yürütüldüğünü belirten uzman isim, intibak düzenlemesinin detaylarını şu sözlerle anlattı:
"İntibak, herkesin ödediği prime göre gerçek maaşını almasıdır. Bugün çalışma hayatı boyunca 7 bin ila 9 bin gün prim ödeyen bir vatandaşla, 3 bin 600 gün prim ödeyen vatandaş aynı maaşı, yani 23 bin küsur lirayı alıyor. Bu durumun düzeltilmesi ve çok prim ödeyenin daha fazla maaş alması gerekiyor."
Mevcut maaş sisteminin kayıt dışı istihdama yol açtığını savunan Bayav, aylık bağlama oranlarının yüzde 40'lardan yeniden yüzde 60 seviyelerine çekilmesi gerektiğini ifade etti.
Katsayıların mutlaka güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Bayav, "Vatandaş 9 bin gün prim ödeyip 23 bin 600 lira alacağını bildiği için sistemde kalmak istemiyor. Daha yüksek prim ödeyenler en azından asgari ücretin üzerinde bir maaş alırsa, insanlar çalışma hayatında kalmaya özendirilir ve SGK sisteminde adalet sağlanmış olur" dedi.
Türkiye'de halihazırda 7-8 milyon emeklinin taban aylık seviyesinde maaş aldığını belirten SGK Uzmanı, maaş skalasının tek tipleştiğini ve bunun değişmesi gerektiğini dile getirdi.
Bayav, açıklamalarını şu çarpıcı öngörüyle tamamladı:
"Keşke prim farklılıkları maaşlara yansısa ve devlet desteğine ihtiyaç kalmasa. Beklenen intibak düzenlemesi çıktığında, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesinde olabileceğini düşünüyorum."