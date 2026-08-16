200 gramı 80 bin liraya satılıyor: Kapış kapış gidiyor

MANUKA BALINA ALTERNATİF: "PROFUNDA" PROJESİ

Ekonomim'in haberine göre, İstanbul merkezli girişimciler Zeynep Ekşioğlu ve Mustafa Multan tarafından gerçekleştirilen "Profunda" projesi kapsamında yapılan laboratuvar analizleri, Artvin balının antioksidan seviyesinin Yeni Zelanda’nın Manuka balı ile benzer düzeyde olduğunu ortaya koydu. Proje, ürünün sertifikalandırılarak yüksek katma değerle pazarlanmasını ve bölgedeki genç nüfusa istihdam imkanı sunulmasını hedefliyor.