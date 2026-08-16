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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu, "Kızıl Sakal" lakabıyla tanınan ünlü şef Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da İstanbul Sarıyer’deki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan ortağı Mikail B.'nin eve gitmesiyle cansız bedenine ulaşılan 37 yaşındaki şefin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada ilk resmi detaylar ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Kaşıkçı'nın cenazesi üzerinde yapılan ön inceleme tamamlandı. Hazırlanan ön otopsi raporuna göre, bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan Kaşıkçı’nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

İHBAR EDİLMEDEN 14-15 SAAT ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Adli Tıp uzmanlarının ceset üzerindeki doku ve organ durumlarını incelemesiyle, Eren Kaşıkçı'nın ihbardan yaklaşık 14 ila 15 saat önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yarışma sonrasında televizyon projeleri ve gastronomi çalışmalarıyla adından söz ettiren Kaşıkçı’nın ani vefatı, sevenlerini ve lezzet camiasını yasa boğdu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek nihai raporun dosyaya girmesiyle birlikte tamamlanması bekleniyor.