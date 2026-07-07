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Kaynak: AA / DHA / İHA

MASKİ ekipleri, bilimsel veriler ve teknik analizler doğrultusunda verimli yer altı su kaynaklarını tespit ediyor. Analiz süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygun bulunan kaynaklar şebekeye dahil edilerek mahallelerin içme suyu ihtiyacına katkı sağlıyor. Çalışmalar, artan nüfus, yükselen su tüketimi ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri dikkate alınarak yürütülüyor.

Yeni su kaynaklarının yanı sıra mevcut altyapının güçlendirilmesi için de çalışmalar devam ediyor. İçme suyu depolarının modernizasyonu, terfi merkezlerinin iyileştirilmesi ve ekonomik ömrünü tamamlayan su hatlarının yenilenmesiyle vatandaşlara güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde 20 farklı noktada sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirterek, verimli su kaynaklarının analizlerin ardından şebekeye kazandırıldığını ifade etti. MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı ise bu yıl yağışlarla birlikte rezervlerde artış yaşansa da suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının önemini vurguladı.