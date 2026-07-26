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Örümcek-Adam çizgi romanlarında Peter Parker’ın ardından kostümü devralan Miles Morales, Sony imzalı animasyon filmleri ve popüler video oyunlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sinemaseverlerin uzun süredir beklediği canlı çekim Miles Morales karakteri için Marvel cephesinden resmi yeşil ışık yakıldı.

GEÇİŞ İÇİN SPIDER-VERSE TRİLOJİSİNİN BİTMESİ BEKLENİYOR

Miles Morales’in Marvel Sinematik Evreni’ne ne zaman adım atacağı sorusuna yanıt veren Kevin Feige, Sony’nin animasyon serisine saygı duyduklarını ifade etti. Karakterin canlı çekim evrene gelişini "kaçınılmaz bir kader" olarak nitelendiren Feige, bu adımın ancak Spider-Verse serisi sona erdikten sonra atılacağını vurguladı.

ÜÇLEMENİN FİNALİ 2027 YAZINDA SİNEMALARDA

Serinin merakla beklenen final filmi Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, 18 Haziran 2027 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Planlanan üçlemenin bu yapımla tamamlanmasının ardından Miles Morales’in Marvel Sinematik Evreni’ne geçiş süreci resmen başlamış olacak.

TOM HOLLAND KOSTÜMÜ DEVRETMEYE SICAK BAKIYOR

Mevcut sinematik evrende Peter Parker karakterini canlandıran Tom Holland’ın role veda etme isteği uzun süredir biliniyor. Marvel’ın Peter Parker rolünü yeni bir oyuncuya devretmek yerine, çizgi romanlardaki hikaye akışına sadık kalarak anlatıyı Miles Morales üzerinden sürdürme seçeneğine ağırlık verdiği değerlendiriliyor.