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Kaynak: Haber Merkezi

Disney, Kaliforniya'nın Anaheim kentinde düzenlenen D23 etkinliğinde gelecek dönemde vizyona girecek projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlikte en çok dikkat çeken duyurulardan biri ise Marvel Studios'un yeni X-Men filminin oyuncu kadrosu oldu.

KADRO RESMEN AÇIKLANDI

Marvel'ın yeni X-Men filminde Adam Driver, kötü karakter Mister Sinister (Nathaniel Milbury) rolünü üstlenecek. Christopher Abbott, mutant ekibinin lideri Charles Xavier (Professor X) karakterini canlandıracak.

Filmin kadrosunda ayrıca Inde Navarrette (Rogue), Maya Boyd (Storm), Samara Weaving (Emma Frost) ve Kit Connor (Cyclops) da yer alacak.

Öte yandan Sadie Sink, daha önce Spider-Man: Brand New Day filminde hayat verdiği Jean Grey karakteriyle yeni X-Men filminde de izleyici karşısına çıkacak.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Marvel Studios'un merakla beklenen yeni X-Men filminin 5 Mayıs 2028 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

D23'TE BAŞKA HANGİ YAPIMLAR TANITILDI?

Disney, D23 etkinliğinde yalnızca X-Men'i değil, Avengers: Doomsday, Star Wars serisi, Percy Jackson and the Olympians dizisinin yeni sezonu ile Tangled, Coco 2, Oswald ve The Bluey Movie projelerine ait ilk görüntüleri de izleyicilerle paylaştı.