Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre Türkiye'nin asırlık markalarından Saffet Abdullah Güllaçları, acı bir kayıp yaşadı.
145 yıllık dev marka yasta: Kırım’dan geldiler, Saray’ın tatlıcısı oldular
Türkiye güllaç pazarının yüzde 65'ini yöneten ve 1881'den bu yana faaliyet gösteren tarihi Saffet Abdullah Güllaçları'nın 4. kuşak temsilcisi Erdal Arseven vefat etti. Firma, Türkiye'deki liderliğinin yanı sıra Almanya'dan Japonya'ya kadar pek çok ülkeye ihracat yapıyordu.Kaynak: Haber Merkezi
Çocukluk yıllarından itibaren işin içinde yetişen ve yükseköğrenimini tamamladıktan sonra firmanın yönetimine geçen dördüncü kuşak temsilcilerden Erdal Arseven yaşamını yitirdi.
Marka, iç pazarın yüzde 65'lik bölümünü elinde tutarken Almanya, Fransa, Singapur, Dubai ve Japonya gibi dünyanın farklı noktalarına ihracat gerçekleştiriyordu.
Markanın temelleri, Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Kırım’dan İstanbul’a göç eden Abdullah Efendi’nin hikâyesiyle atıldı.
İstanbul’a gelişinin ardından Topkapı Sarayı’nda Bekir Efendi adındaki yaşlı bir usta ile güllaç dökmeye başlayan Abdullah Efendi, ustasının vefat etmesi üzerine 1881 yılında Büyük Saray Meydanı’nda kendi imkânlarını oluşturdu.
Un ve nişasta imalatı için değirmen, güllaç dökmek için ise kömür ocakları kuran Abdullah Efendi; Zeytinburnu ve Edirnekapı bölgelerinde yetiştirdiği mısır ile buğdayları taş dibeklerde işledi.
Kömür ateşindeki tavalarda tek başına ürettiği güllaçlarla kısa sürede "Saray’ın Güllaççısı" unvanını kazandı.
1900 yılında Eminönü’nde Mısır Çarşısı yanındaki Nafia Han’a taşınan firma, ticari kayıtlara "Uncu Abdullah" adıyla geçti ve burada yaklaşık 40 yıl sürecek bir satış faaliyetine başladı.
1921 yılına gelindiğinde, Tekâlif-i Milliye Emirleri doğrultusunda hareket eden Abdullah Efendi; değirmenini, atlarını, arabasını ve stokundaki unu Millî Mücadele’nin emrine tahsis etti.
Kurtuluş Savaşı döneminin ağır koşullarında eşi Haşime Hanım ve küçük oğlu Saffet ile birlikte imalatı sürdürdü.
Saffet Efendi (Arseven), babasından devraldığı mesleği Sur İçi’nde ve ardından 1930'da satın aldığı Eminönü Asma Altı Caddesi’ndeki dükkânda devam ettirdi.
1950’li yıllarda Marshall Yardımları kapsamında bölgede başlatılan geniş çaplı istimlak çalışmaları nedeniyle iş yeri yıkılan firma, geçici olarak taşındığı İplikçi Ferit Altıoğlu Hanı’ndan da benzer gerekçeyle 1,5 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldı.
İşletme, 1959 yılında İstanbul Ticaret Odası’na kaydolarak "Saffet Kollektif Şirketi-Saffet Arseven ve Oğulları" adını aldı.
Saffet Efendi’nin 1969’da işten çekilmesiyle yönetimi oğulları Yalçın ve İlhan Arseven üstlendi.
Eminönü’ndeki dükkânlarının 1984’te yeniden istimlak edilmesi üzerine 1,5 yıl boyunca açık alanda satış yapmak zorunda kalan aile, 1986 başında Rami Gıda Sitesi’ne taşındı.
1980’li yıllardan itibaren dördüncü kuşak temsilciler Gürsel ve Erdal Arseven’in yönetime dahil olmasıyla firmada modernleşme, kurumsallaşma ve dışa açılma süreçleri hız kazandı.
Büyüyen üretim hacmini karşılamak adına 2010 yılında temeli atılan Bursa-Orhangazi Marzim Fabrikası, 2016 yılında faaliyete geçirilerek markanın modern üretim üssü haline getirildi.
Güllacın kökeni 15. yüzyıl ortalarına kadar dayanıyor.
Osmanlı’da halkın mısır nişastasından hazırlayıp sakladığı yufkalar, hava ile temas ettikçe kuruyordu.
Bu kuruyan yufkaların süt ve şekerle ıslatılarak tüketilmesi, zamanla tatlıya gül suyunun da eklenmesiyle "güllü aş" ismini almasını sağladı.
İlerleyen dönemde bu isim günümüzdeki "güllaç" haline dönüştü.
Güllaç, saray mutfağına ilk kez 1489 yılında girdi.
Kastamonulu Ali Usta’nın, elinde kalan kuru yufkaları saray görevlilerine şekerli sütle ıslatarak ikram etmesi beğeni topladı ve Ali Usta bir fermanla saraya getirilerek "Tatlıcıbaşı" yapıldı.
Osmanlı döneminde kömür ocaklarında sac tavalarda dökülen ve kamış küfelerle paşa konaklarına taşınan bu tarihi tatlı, Kanuni Sultan Süleyman’ın çocuklarının sünnet törenleri dahil olmak üzere saray ziyafetlerinin en önemli ikramları arasında yer aldı.