Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi

Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekli maaşı borç kesintisi düzenlemesiyle SGK borcu bulunanların aylıklarından otomatik tahsilat dönemi başladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 1

Radyo Sputnik’te yayımlanan ‘Çalışma Hayatım’ programında SGK Uzmanı Melis Elmen, kamuoyunda endişe yaratan emekli aylıklarındaki borç kesintilerine dair yürürlüğe giren yeni çerçevenin detaylarını paylaştı.

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 2

Yasal mevzuattaki son adımlarla birlikte, kurum alacaklarının tahsili için gerekli usul ve esaslar netlik kazandı.

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 3

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte SGK, alacaklarını tahsil ederken artık icra takibi başlatma veya hak sahibinden muvafakatname alma zorunluluğu olmaksızın doğrudan aylıklardan işlem gerçekleştirebilecek.

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 4

Uygulama kapsamında yalnızca prim, Bağ-Kur, Genel Sağlık Sigortası (GSS), tarım sigortası ve Emekli Sandığı kaynaklı kurumsal borçlar tahsil edilecek.

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 5

Emeklilerin banka kredileri ile elektrik veya su gibi özel fatura borçları bu mekanizmaya dahil edilmeyecek.

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 6

Süreçten yaşlılık ve malullük aylığı alanların yanı sıra iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri elde eden tüm hak sahipleri etkilenecek.

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 7

Kesintilerde öncelik sırası hak sahibinin kendi şahsi GSS prim borçlarına verilecek, ardından geçmiş döneme ait diğer sigortalılık ve iş yeri borçları tahsil edilecek.

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 8

Yasal mevzuattaki azami kesinti sınırı yüzde 25 olarak belirlenmiş olsa da emekli maaşlarının mevcut seviyesi gözetilerek standart uygulamanın yüzde 10 oranında yürütülmesi bekleniyor. Elmen, şu ifadeleri kullandı:

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 9

“Bunun nedeni de emekli maaşlarının düşük olması. Ayrıca kişinin kendi borçları öncelikli olarak tahsil edilecek.”

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 10

“Genel sağlık sigortası prim borcunun ardından geçmişe bağlı sigortalılık borçları, bazı iş yeri kaynaklı borçlar, tarım sigortası borçları, Bağ-Kur prim borçları ve Emekli Sandığı kapsamındaki bazı borçlar sırayla tahsil edilecek.”

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 11

"Ancak bütün emeklilerin maaşından otomatik olarak para kesilecek şeklinde yorumlamayın."

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Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi - Resim: 12

Düzenleme tüm emeklileri kapsayan keyfi bir uygulama niteliği taşımayıp, olası hatalı kesintilere karşı hak sahiplerinin itiraz ederek paralarını geri alma hakkı bulunuyor.

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