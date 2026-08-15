Radyo Sputnik’te yayımlanan ‘Çalışma Hayatım’ programında SGK Uzmanı Melis Elmen, kamuoyunda endişe yaratan emekli aylıklarındaki borç kesintilerine dair yürürlüğe giren yeni çerçevenin detaylarını paylaştı.
Emekli maaşlarından yüzde kaç kesinti olacak: SGK'dan borç tahsilatı düzenlemesi
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun emekli maaşı borç kesintisi düzenlemesiyle SGK borcu bulunanların aylıklarından otomatik tahsilat dönemi başladı.Kaynak: Haber Merkezi
Yasal mevzuattaki son adımlarla birlikte, kurum alacaklarının tahsili için gerekli usul ve esaslar netlik kazandı.
Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte SGK, alacaklarını tahsil ederken artık icra takibi başlatma veya hak sahibinden muvafakatname alma zorunluluğu olmaksızın doğrudan aylıklardan işlem gerçekleştirebilecek.
Uygulama kapsamında yalnızca prim, Bağ-Kur, Genel Sağlık Sigortası (GSS), tarım sigortası ve Emekli Sandığı kaynaklı kurumsal borçlar tahsil edilecek.
Emeklilerin banka kredileri ile elektrik veya su gibi özel fatura borçları bu mekanizmaya dahil edilmeyecek.
Süreçten yaşlılık ve malullük aylığı alanların yanı sıra iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri elde eden tüm hak sahipleri etkilenecek.
Kesintilerde öncelik sırası hak sahibinin kendi şahsi GSS prim borçlarına verilecek, ardından geçmiş döneme ait diğer sigortalılık ve iş yeri borçları tahsil edilecek.
Yasal mevzuattaki azami kesinti sınırı yüzde 25 olarak belirlenmiş olsa da emekli maaşlarının mevcut seviyesi gözetilerek standart uygulamanın yüzde 10 oranında yürütülmesi bekleniyor. Elmen, şu ifadeleri kullandı:
“Bunun nedeni de emekli maaşlarının düşük olması. Ayrıca kişinin kendi borçları öncelikli olarak tahsil edilecek.”
“Genel sağlık sigortası prim borcunun ardından geçmişe bağlı sigortalılık borçları, bazı iş yeri kaynaklı borçlar, tarım sigortası borçları, Bağ-Kur prim borçları ve Emekli Sandığı kapsamındaki bazı borçlar sırayla tahsil edilecek.”
"Ancak bütün emeklilerin maaşından otomatik olarak para kesilecek şeklinde yorumlamayın."
Düzenleme tüm emeklileri kapsayan keyfi bir uygulama niteliği taşımayıp, olası hatalı kesintilere karşı hak sahiplerinin itiraz ederek paralarını geri alma hakkı bulunuyor.