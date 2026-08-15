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Kaynak: Haber Merkezi

İş insanı Cem Uzan ile Alara Koçibey'in oğlu Renç Uzan, yönetmenlik kariyerine ilk adımını atmaya hazırlanıyor. King's College London'da sinema eğitimi alan Uzan, mezuniyetinin ardından ilk kısa film projesi için uluslararası bir bağış platformu üzerinden kampanya başlattı.

Genç yönetmen adayı, kampanya kapsamında yaklaşık 1 milyon TL bağış toplamayı başardı. Elde edilen bütçenin tamamının kısa filmin yapım sürecinde kullanılacağı belirtildi.

SENARYOSUNU DA KENDİSİ YAZDI

Renç Uzan, yönetmenliğini üstlendiği kısa filmin senaryosunu da kendisi kaleme aldı. Projenin, arazi yarışlarına olan ilgisiyle tanınan dedesinden ilham aldığı öğrenildi.

Film, motosikletiyle kaza geçiren bir sürücünün yaşadığı zihinsel ve fiziksel dönüşümü konu alıyor.

BAĞIŞÇILARA ÖZEL AYRICALIKLAR

Kampanyaya destek veren bağışçılar için çeşitli ayrıcalıklar da hazırlandı. Destek miktarına göre imzalı film afişi, kamera arkası görüntülerine erişim ve filmin gala gösterimine katılım hakkı gibi özel ödüller sunulacağı açıklandı.