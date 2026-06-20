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İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da bir intihar vakası daha yaşandı. Marmaray’ın Suadiye durağında bir vatandaş intihar etti.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Marmaray'dan açıklama geldi. X'ten yapılan duyuruda, "Sayın yolcularımız, Suadiye istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Son olarak, bir süre için "tek hat" arasında yapılan seferlerin çift hat üzerinden yapılmaya devam edildiği bildirildi.

SON 6 AYDA 7 VAKA

İstanbul’da son dönemde Marmaray hattında yaşanan intihar vakalarındaki artış, ulaşım güvenliği ve toplumsal ruh sağlığı açısından endişe verici bir tabloyu gündeme taşıyor. Resmi hesaplarda yer alan bilgilere göre, son 6 ay içinde farklı Marmaray istasyonlarında en az 7 intihar vakası veya girişimi meydana geldi. Bu vakalar, Üsküdar istasyonunda 2, Göztepe, Süreyyaplajı, Aydıntepe ve Fatih istasyonlarında medyana geldi.

UZMANLARA GÖRE RİSK FAKTÖRLERİ ÇOK BOYUTLU

Uzmanlar, bu tür vakaların yalnızca bireysel değil, sosyal ve psikolojik etkenlerle de ilişkili olabileceğine dikkat çekiyor. Kent yaşamının getirdiği stres, ekonomik zorluklar, sosyal izolasyon ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimdeki yetersizlikler risk faktörleri arasında gösteriliyor. Psikiyatri uzmanları, yoğun kullanılan toplu taşıma alanlarında yaşanan bu tür olayların “bulaşma etkisi” oluşturabileceğini ve benzer davranışları tetikleyebileceğini vurguluyor.

MEDYA VE RESMİ KURUMLARIN YAYIN POLİTİKASI

Bu bağlamda intihar vakalarının medya ve resmi kurumlar tarafından detaylı biçimde paylaşılmaması; sansürden ziyade halk sağlığını korumaya yönelik, psikoloji bilimi ve etik ilkelerle desteklenen bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Psikoloji literatüründe Werther Etkisi (Taklit İntiharlar) intihar haberlerinin ayrıntılı ve dramatik biçimde verilmesinin benzer eğilimleri tetikleyebileceğini ortaya koyarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da yöntem, yer ve detayların paylaşılmamasını önermektedir.

KORUYUCU YAKLAŞIM VE TOPLUMSAL ETKİ

Bunun yerine “Papageno Etkisi” kapsamında koruyucu, bilgilendirici ve destekleyici içeriklerin öne çıkarılması teşvik edilir. Ayrıca yaşamını yitiren kişilerin yakınlarının mahremiyeti, toplumsal damgalanmanın önlenmesi ve kamuoyunda gereksiz kaygı oluşmaması da bu yayın politikalarının temel gerekçeleri arasında yer almaktadır.