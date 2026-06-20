Yeniçağ Gazetesi
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Survivor'da şampiyon belli oldu

TV ekranlarının uzun soluklu ve heyecan dolu yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de aylar süren soluksuz maraton resmen sona erdi.

Kaynak: Diğer
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Survivor'da şampiyon belli oldu - Resim: 1

Dominik Cumhuriyeti’nde 1 Ocak’ta başlayan zorlu macera, İstanbul’da düzenlenen görkemli bir canlı yayınla taçlandı. Büyük finalde parkura çıkan isimler arasında kıran kırana bir rekabet yaşandı ve sezonun şampiyonu kupayı kaldırmayı başardı.

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Survivor'da şampiyon belli oldu - Resim: 2

YARI FİNALDE NEFES KESEN MÜCADELE

Büyük finale giden yolda son dörde kalmayı başaran isimler Mert Nobre, Sercan Yıldırım, Ramazan Sarı ve Nagihan Karadere olmuştu.

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Survivor'da şampiyon belli oldu - Resim: 3

18 Haziran tarihinde gerçekleşen yarı final etabında Nagihan, Ramazan ve Nobre arasında parkurda adeta bir güç savaşı yaşandı.

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Survivor'da şampiyon belli oldu - Resim: 4

Bu zorlu oyunların ardından rakiplerini geride bırakarak adını canlı yayındaki büyük finale yazdırmayı başaran isimler Mert Nobre ve Nagihan Karadere oldu.

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Survivor'da şampiyon belli oldu - Resim: 5

FİNAL ETAPLARINDA NOBRE RÜZGARI

19 Haziran akşamı canlı yayında gerçekleşen büyük finalde, şampiyonluk kupasını kazanmak için Nagihan Karadere ve Mert Nobre son kez parkura çıktı. İki etap şeklinde oynanan final müsabakalarında Mert Nobre üstün bir performans sergiledi:

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Survivor'da şampiyon belli oldu - Resim: 6

1. Tur: Nobre, Nagihan karşısında ezici bir üstünlük kurarak bu etabı 8-1 kazandı.

2. Tur: Büyük bir çekişmeye sahne olan ve Nagihan'ın son ana kadar direndiği ikinci etapta da gülen taraf 8-7'lik skorla yine Nobre oldu

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Survivor'da şampiyon belli oldu - Resim: 7

Her iki etapta da rakibini mağlup etmeyi başaran Mert Nobre, Survivor 2026’nın şampiyonu oldu ve büyük şampiyonluk kupasını kaldırmanın sevincini yaşadı. Zorlu sezonu ikinci olarak tamamlayan Nagihan Karadere ise kupayı kıl payı kaçırdı.

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Survivor'da şampiyon belli oldu - Resim: 8

MERT NOBRE KİMDİR?

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı eski futbolcu Mert Nobre, 6 Kasım 1980 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Türkiye'deki başarılı futbol kariyerinin ardından 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek "Mert" adını aldı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Nobre, Ağustos 2020'de Gençlerbirliği'nin teknik direktörü olarak ilk baş antrenörlük deneyimini yaşamıştı. Başarılı sporcu, spor kariyerine şimdi de Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 şampiyonluğunu eklemiş oldu.

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