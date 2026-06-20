Survivor'da şampiyon belli oldu

1. Tur: Nobre, Nagihan karşısında ezici bir üstünlük kurarak bu etabı 8-1 kazandı.

2. Tur: Büyük bir çekişmeye sahne olan ve Nagihan'ın son ana kadar direndiği ikinci etapta da gülen taraf 8-7'lik skorla yine Nobre oldu